„Regenbogen“: Imbiss macht Ende August in Kressbronn auf

Haci Yildrim betreibt bereits in Friedrichshafen und in Langenargen den „Regenbogen“-Imbiss. Ende August eröffnet er in der Argenstraße 2 in Kressbronn trotzt Corona-Krise ein weiteres türkisches Restaurant. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat nachgefragt, wie es läuft.

Sie führen in Friedrichshafen und in Langenargen Imbisse. Wie beurteilen Sie die Nachfrage in Zeiten von Corona?

Unsere Umsätze sind aufgrund der Schulschließungen, fehlender Touristen, aber auch wegen Kurzarbeit und weiteren Pandemie-bedingten Faktoren zuletzt deutlich zurückgegangen. Wobei es am Standort in Langenargen nicht ganz so dramatisch ist. Auf jeden Fall spüren wir den Rückgang.

Wie halten Sie ihre Läden angesichts der Auflagen am Laufen?

Grundsätzlich besteht die Mund-Nasenschutz-Maskenpflicht beim Betreten der Räume. Die erforderlichen Abstandsreglungen müssen eingehalten werden, zur Desinfektion der Hände stehen entsprechende Mittel vor Ort zur Verfügung.

Wie verhalten sich ihre Kunden?

Wir haben bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Unsere Kunden verhalten sich äußerst vorbildlich, was uns natürlich freut.

Wann eröffnet der Imbiss in Kressbronn und was wird anders sein als in Langenargen?

Die Pandemie hat uns sicherlich im Zeitplan nach hinten geworfen. Wir rechnen mit der offiziellen Eröffnung Anfang August 2020. In Kressbronn werden wir ein noch vielfältigeres Angebot mit mediterraner Küche und vegane und vegetarische Gerichte anbieten. Außerdem haben wir in Kressbronn mehr Platz. Wir freuen uns auf einen tollen Start und auf viele, nette Gäste.