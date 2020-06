Regelbetrieb der Kitas startet in Kressbronn

Die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kressbronn starten am Montag, 29. Juni, wieder in den Regelbetrieb. Allerdings noch unter besonderen Corona-bedingten Auflagen, wie die die Gemeinde mitteilt.

Für Kinder in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen von herausragender Bedeutung, heißt es. Seit April seien schrittweise Lockerungen der im März vollzogenen Schließungen vorgenommen worden. Mit jeder Lockerung steigt laut Mitteilung die Erwartung der Eltern und Kinder, aber auch der Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Betreuungsangeboten wieder weitgehend zu gewährleisten. Das Kultusministerium habe daher ein Konzept zur Öffnung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erarbeitet, das jetzt auch in Kressbronn umgesetzt werde.

Um die Vorgaben des Hygienekonzeptes und des Regelbetriebes unter Pandemiebedingung einhalten zu können, sei eine neue Zusammensetzung der Betreuungsgruppen unerlässlich, schreibt die Gemeinde. Die Leiter der Einrichtungen hätten die Gruppen für Juli und August bereits eingeteilt. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 stünden aus organisatorischen Gründen weitere Wechsel an. Das Hygienekonzept werde weiter ausgearbeitet, so sei unter anderem eine Trennung bei der Nutzung von Gemeinschaftsräumen und Gartenanlagen vorgesehen.

Des Weiteren muss ab 29. Juni eine Gesundheitsbestätigung vorliegen, kündigt die Gemeinde an. Einen Vordruck erhalten Eltern von der jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung. Ohne die Bestätigung könne kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden. Die Einrichtungen dürfen nur mit Mund-Nase-Schutz und desinfizierten Händen betreten werden, heißt es. Eine flexible Zubuchung des Mittagessens im Nonnenbachkindergarten oder generell ein Wechsel in ein anderes Betreuungsmodell werde nicht möglich sein, ebenso wenig ein Wechsel zwischen Regelbetreuung, verlängerter Öffnungszeit und flexibler Ganztagesbetreuung.

Feste und Feiern mit Eltern bleiben bis 31. Oktober untersagt. Ein warmes Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen wird ebenfalls ab 29. Juni angeboten. Nachdem die Kinderbetreuungseinrichtungen wieder in den Regelbetrieb starten, werden ab Juli auch wieder die vollen Benutzungsgebühren fällig und entsprechend eingezogen.