Referent: Es wird das Falsche gebaut

Der Kressbronner Ortsverband der Grünen hat sich beim „Grünen Punkt“ mit dem Thema „Bezahlbaren Wohnraum schaffen“ auseinandergesetzt. Silvia Queri vom Vorstand des Ortsverbandes begrüßte zu dem Thema knap 40 Besucher, wie die Grünen mitteilen. Das Thema beschäftigt mittlerweile die Menschen in zahlreichen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland, weshalb die Grünen zu einer Expertendiskussion mit zwei fachkundigen Referenten, den Architekten Christian Knapp aus Tettnang und Bernhard Rapp aus Kressbronn, eingeladen hatten.

Aktuell befasst sich der Gemeinderat in Kressbronn mit der Entwicklung eines neuen Quartiers, dem Bachtobel, und die Grünen freuten sich deshalb insbesondere, auch Vertreter der SPD und der BWV als Gäste begrüßen zu dürfen. Die Grünen werden sich in jedem Fall für eine Erhöhung der Geschossflächenzahl, also eine konsequente Entwicklung nach oben und vielfältige Grünräume sowie einen Mix aus Eigenbetrieb und regulierenden Konzeptwohnungsbau einsetzen, sagte Queri.

Es herrscht „Anlagenotstand“

Christian Knapp von den Tettnanger Grünen analysierte in seinem Vortrag die Ursachen der aktuellen Wohnungsnot, wobei er zunächst klarstellte, dass weder zu wenig gebaut wurde in der Vergangenheit noch der Zuzug für die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt verantwortlich sind. Vielmehr habe der auf null gesunkene Leitzins zu einem ‚Anlagenotstand‘ geführt. Die Konsequenz: auch institutionelle Anleger wie Pensionskassen stürmten den Immobilienmarkt. Betroffen seien insbesondere Menschen mit geringem Einkommen, sie geben teilweise bis zu 70 Prozent ihres Einkommens für die Miete aus, so Knapp. Immerhin 40 bis 60 Prozent der Bevölkerung sei auf preiswerten Wohnraum angewiesen. Zudem sei für vorhandenen Sozialwohnungen mittlerweile vielfach die Mietpreisbindung weggefallen.

In Baden-Württemberg kommt laut Knapp erschwerend hinzu, dass es überwiegend Ein- bis Zwei-Familien-Häuser gibt, die aktuell Wohnungssuchenden aber vor allem 18- bis 30-Jährige sind, die kleine Wohnungen suchen. Als Fazit stellt Christian Knapp fest, dass nicht zu wenig, sondern das Falsche gebaut wurde. Zur Lösung des Problems sieht er mehrere Ansatzpunkte. Dazu zählt vor allem, Altbauten in Bestand zu halten.

Bernhard Rapp stellte in seinem Vortrag das Projekt „Wohnen500“ der gemeinnützigen Bauvereinigung VOGEWOSI aus Vorarlberg vor, einem Holzmodulwohnbauprojekt, das Wohnraum für 7,70 Euro Miete pro Quadratmeter relativ zeitnah zur Verfügung stellen kann. Rapp plädierte allgemein für mehr Mut, solche und andere innovative Konzepte auch in Kressbronn zu diskutieren und wies auf die sogenannte Baufibel des Landreises aus dem Jahre 1986 hin, die selbstverständlich nicht mehr zeitgemäß sein kann. Außerdem drückte er sein Unverständnis darüber aus, dass Kressbronn bisher keinen Gestaltungsbeirat hat, ein Sachverständigengremium, das politische Institutionen und Fachverwaltungen in Fragen der Architektur, Stadtplanung und des Stadt- oder Ortsbildes unterstützt.

Die anwesenden Mitglieder der Architektenkammer Baden-Württemberg machten an dieser Stelle auf eine Veranstaltung zu diesem Thema am 25. März im Münzhof in Langenargen aufmerksam, zu der die Gemeinderäte eingeladen sind.