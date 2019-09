Raus aus der Schule und rein in den Arbeitsalltag

Die Gemeinde Kressbronn heißt im September gleich 13 neue Auszubildende willkommen. Ob im Rathaus, in der Kläranlage, in der Nonnenbachschule oder in unseren Kindergärten – überall starten die jungen Menschen in den Berufsalltag, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ausgebildet werden in diesem Jahr eine Verwaltungsfachangestellte, eine Fachkraft für Abwassertechnik und eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Sowohl im Parkkindergarten, im Kleinkinderhaus Pünktchen, als auch in der Nonnenbachschule absolvieren drei Bufdis ihren Bundesfreiwilligendienst. Neben einer PIA-Auszubildenden zur Erzieherin (Praxisintegrierte Ausbildung) legen außerdem einige der Neulinge ihr Anerkennungsjahr oder ihr Vorpraktikum in den Kindergärten ab, teilt die Gemeindeverwaltung weiter mit. Nachdem die ersten Tage, in denen sich die Azubis im ihrem Betrieb einfinden konnten, vergangen waren, hatten alle am vergangenen Donnerstag die Chance, sich gegenseitig kennenzulernen. Zuerst wurden die neuen Gesichter von Bürgermeister Daniel Enzensperger begrüßt: „Ich heiße Sie alle herzlich willkommen und freue mich, dass die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder viele Auszubildende einstellen konnte. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Berufsleben.“ Im Anschluss informierte Andreas Wagner, Amtsleiter für Personal- und Hauptverwaltung, und Manuela Lang als Ausbildungsbeauftragte über die Verwaltung und ihre Außenstellen. Nach der gemeinsamen Vorstellungsrunde und der Einführung über die Gemeinde erhielten alle neuen Auszubildenden ein Willkommensgeschenk, bevor sie in ihre Einrichtungen zurückkehrten.