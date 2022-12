Rathaus und Schulen steigen auf Recyclingpapier um

Der Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Kressbronn, Thomas Hegel, hat dafür gesorgt, dass im Rathaus und in den Schulen auf Recyclingpapier umgestellt wird. Im Vergleich zur Frischfaserpapierherstellung spart Recyclingpapier bei der Herstellung 60 Prozent Energie, 70 Prozent Wasser und viele Chemikalien, teilt das Rathaus mit. Zudem leiste es einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Wälder. Die Nonnenbachschule und das Rathaus haben jeweils einen jährlichen Papierverbrauch von circa 1,5 Tonnen, die Parkschule verbraucht circa drei Tonnen Papier. Es werden somit in Summe circa sechs Tonnen Papier auf Recycling-Papier umgestellt, so die Mitteilung weiter.

Und: „Für die Herstellung von Recyclingpapier im Vergleich zum Frischfaserpapier wird laut Greenpeace pro einem Kilogramm Papierneun Kilowattstunden (kWh) weniger Energie, 40 Liter weniger Wasser und drei Kilogramm weniger Holz benötigt, zudem kommen wesentlich weniger Chemikalien zum Einsatz.“ So spare die Gemeinde jährlich etwa 235.000 Liter Wasser, 53.000 kWh Energie, 18.000 Kilogramm Holz und leiste so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Die Gemeinde achtee zudem darauf, dass das Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Der Blaue Engel ist seit über 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und kennzeichnet umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.