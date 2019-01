Rat schafft Stelle für offene Kinder- und Jugendarbeit

Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine 50 Prozent-Teilzeitstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit beschlossen und mehrheitlich für eine gemeindliche Trägerschaft votiert. „Uns ist dieses Thema sehr, sehr wichtig“, warb Bürgermeister Daniel Enzensperger für die Einrichtung, für die es in der Gemeinde Bedarf gebe. Verschiedene Versuche seit 1999 gingen nach den Worten von Gemeinderat Klaus Klawitter „mehrmals in die Hose“.

In Kressbronn leben etwa 760 junge Menschen zwischen zwölf und 21 Jahren. Durch den Schulstandort von Realschule und Werkrealschule halten sich nach Schulende regelmäßig mehr Jugendliche in der Gemeinde auf (die Klassen fünf bis zehn der beiden Schulen besuchen derzeit rund 380 Auswärtige). Immer häufiger gruppieren sich die Jugendlichen auf öffentlichen Plätzen wie am Bahnhof, auf dem Bodan-Areal, beim Bildungszentrum Parkschule oder im Künstlereck, wo sie von der Öffentlichkeit wegen lauter Musik, Lärmbelästigungen oder durch Sachbeschädigungen oft negativ wahrgenommen werden.

Esther Klas (SGL Jugend und Schule), Markus Roos (Schulsozialarbeiter am BZP) und Integrationsbeauftragter Mirko Meinel betonten im Rat die Bedeutung der offenen Jugendarbeit und empfahlen eine entsprechende Personalstelle im Umfang von zunächst 50 Prozent für eine sozialpädagogische Fachkraft. Außerdem schlugen sie räumliche Verbesserungen im Jugendraum Cube in der Seesporthalle vor. Lage und Umgebung des Cube halten sie für offene Kinder- und Jugendarbeit gut geeignet. Die Gründe: In der Nachbarschaft befindet sich keine Wohnbebauung, er liegt direkt neben dem Bildungszentrum Parkschule, ist angedockt an Sport- und Freizeiteinrichtungen wie die Seesporthalle, die Kletterhalle, Skateanlage, die Parkturnhalle oder das Hallenbad.

Ihr Vorschlag: Es sollte unter anderem eine Theke eingebaut und das Büro abgetrennt sowie neues und zeitgemäßes Mobiliar angeschafft werden. Empfohlen werden außerdem ein Internetzugang sowie die Umsetzung eines modernen Farb- und Raumkonzepts. Angedacht sind folgende Öffnungszeiten: für die offene Jugendarbeit Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, für die Jugendgerichtshilfe donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Verworfen wurde vom Rat die Idee, im Sommer im Künstlereck einen Bauwagen zu platzieren, um die Jugendlichen zu erreichen.

Klar ist dem Gemeinderat, langfristig an eine Vollzeitstelle denken zu müssen. Das Aufgabenfeld der mit 50 Prozent startenden sozialpädagogischen Fachkraft – von der flexible Einsatzbereitschaft erwartet wird – ist breit gefächert. Deren wichtigste Aufgabe soll sein, für die Kinder und Jugendlichen Ansprechpartner sein, sie zu beraten und als Bezugsperson zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus wird die Kooperation und Vernetzung mit den Trägern öffentlicher sozialer Belange und die Betreuung des Cube-Betriebs samt Organisation sozialer Projekte erwartet sowie die Betreuung des Cube-Betriebs samt der Organisation sozialer Projekte.

Offene Kinder- und Jugendarbeit soll zu einem gelingenden Aufwachsen beitragen und somit unverzichtbarer Baustein der Jugendhilfe sein. Ziel ist eine ganzheitliche, lebens- und sozialraumorientierte verortete Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen. Sie bietet auch eine Alternative zu kommerziellen Freizeitangeboten und hat neben einem Präventionscharakter einen öffentlichen Erziehungsauftrag neben Schule und Elternhaus.

Kressbronn wächst hin zur Stadt

„Kressbronn hat einen Bedarf an offener Kinder- und Jugendarbeit“, sagte Bürgermeister Enzensperger, und Esther Klas zeigte Gründe wie wachsende Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsdefizite oder Veränderungen in den Familienstrukturen auf. Gelobt wurde von Enzensperger die „ganz tolle Vereinsarbeit“ in Kressbronn, wo „viele Kinder und Jugendliche wunderbar betreut“ werden. Doch nicht alle wollen in Vereine. Mirko Meinel wollte nichts schönreden, hält Jugendarbeit aber zur Verhinderung von Auffälligkeiten und wegen des Präventionscharakters für absolut notwendig – und auch deshalb, weil Kressbronn hin zur Stadt wachse. „Dazu brauchen wir Unterstützung, auch von Ihnen“, bat er den Gemeinderat um Zustimmung. Markus Roos stellte klar, es gehe um eine Anlaufstelle, um eine Chance für Jugendliche, die sich über Jahre entwickeln müsse.

Gemeinderat Karl Bentele riet, der Realität und damit den Veränderungen in der Gesellschaft ins Auge zu sehen und das Angebot zu schaffen. Martin Kolb und Stefan Fehringer sahen das Vorhaben ebenso positiv. Letzterer wünschte sich einen Erfahrungsbericht aus Langenargen – und die Jugendlichen in die Verantwortung miteinzubeziehen. Wichtig sei, eine langfristige, funktionierende Einrichtung zu bekommen. Gegen den avisierten Bauwagen sprach sich neben anderen Klaus Klawitter aus. Er stellte bei einer 50-Prozent-Stelle den ausreichenden Zeitumfang in Frage und schlug vor, die ersten Jahre die Trägerschaft einem Dienstleister zu übertragen. Silvia Queri lobte, aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und Experten zugezogen zu haben. Die Stelle sei wichtig, löse aber nicht alle Probleme, bemerkte Hermann Wieland. Christina Günthör nannte die Einrichtung einen guten Ansatz. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen sei eine Investition in die Zukunft der Gemeinde, um Problemen vorzubeugen und sie zu lösen.

Neben dem Konzept zur offenen Kinder- und Jugendarbeit stimmte der Gemeinderat der 50-Prozent-Stelle in Trägerschaft der Gemeinde zu, genehmigte einmalige und jährlich wiederkehrende Ausgaben und beauftragte den Bürgermeister, die Stelle auszuschreiben.