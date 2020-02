Radverkehr: Wählervereinigung fordert übergeordnetes Konzept

Von Schwäbische Zeitung

Michael Möbius ist in der vergangenen Woche einer der Kandidaten der Koch-Challenge „Das perfekte Dinner“ gewesen. Der Meckenbeurer trat gegen vier andere Hobbyköche aus der Bodenseeregion an. Möbius servierte eine aufwändige Wildterrine, Lammbraten aus dem Römertopf an Steinpilztagliatelle und ein Orangen-Tiramisu. Mit Kerstin Schwier sprach er über sein Erfolgsrezept: Er verwendete Zutaten aus Meckenbeuren und der Region und kochte die Lieblingsgerichte seiner Familie.