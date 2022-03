Radfahrerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 54-jährige Radfahrerin, als sie am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Tettnanger Straße von einem Auto erfasst wurde. Eine 53-jährige Opel-Lenkerin war auf der Raiffeisenstraße unterwegs und bog an der Einmündung auf die Vorfahrtsstraße ein. Dabei übersah sie laut Polizei die in Richtung Tettnang fahrende Radlerin. Infolge der Kollision stürzte die 54-Jährige und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand 1000 Euro, am Fahrrad etwa 100 Euro Sachschaden, heißt es.