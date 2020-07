Radfahrerin prallt gegen geparktes Auto

Beim Schneiden einer Kurve ist eine 16-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag auf die Gegenspur geraten und dort mit einem stehenden Auto zusammen gestoßen. Sie verletzte sich leicht.

Die Jugendliche fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Säntisstraße in Richtung Heidachstraße. An der Einmündung der Säntisstraße in die Heidachstraße nahm sie den Schwung aus der Bergabfahrt mit und schnitt beim Linksabbiegen die Kurve.

Dabei kam sie auf die Gegenspur. Aus einem Abzweig der Heidachstraße wollte ein 78-jähriger Opelfahrer nach rechts abbiegen. Weil dem 72-Jährigen durch parkende Fahrzeuge die Sicht etwas versperrt war, musste er weiter in die Straße hineinfahren. Er hielt wieder an, als die Sicht frei war. Die Radfahrerin bemerkte den Opel so spät, dass ihr Ausweichmanöver nach rechts nichts mehr nützte. Sie stieß mit dem PKW zusammen und stürzte dabei. Der Rettungsdienst versorgte ihre Verletzungen vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.