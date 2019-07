Radfahrer kollidiert auf Mühlenweg mit Fußgängerin

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr auf dem abschüssigen Mühlenweg unterwegs gewesen. Er kam aus Richtung Retterschen. In der engen Hofdurchfahrt der Obermühle schloss der Mann auf drei Fußgänger auf, die zunächst bei Erkennen des Radlers nach links auswichen. Eine 67-jährige Frau aus der Gruppe trat dann aber unvermittelt einen Schritt nach rechts und kollidierte mit dem Radfahrer. Beide Beteiligten stürzten, hierbei zog sich die 67-Jährige laut Polizeibericht schwerste Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstbehandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 66-jährige Radfahrer erlitt durch den Sturz eher leichtere Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.