Rührender Abschied für einen verdienten Narren

Bei den Haidachgeistern ist am Samstagabend eine Ära zu Ende gegangen. Nach 25 Jahren im Zunftrat hat „Labello“ Frank Habelmann seine Zunftmeisterkette als Chef der Narren an Guido Eppler übergeben. Zur Vizezunftmeisterin wurde Tatjana Feuerer, zum Kanzelar Patrick Weckerle, zum Zeugwart Fabian Schlosser gewählt.

Stehende Ovationen, Kullertränen, Lobeshymnen und aus der Konserve Frank Sinatras Klassiker „I did it my Way“ (Ich habe es auf meine Art getan): Frank Habelmann, in Narrenkreisen weit über die Region bekannt als „Labello“, hat im Rahmen der Mitgliederversammlung der Haidachgeister am vergangenen Samstag in der Kapelle seinen Abschied als Zunftmeister und somit aus dem Zunftrat verkündet. „Es war eine fantastische Zeit, wunderschöne 25 Jahre mit grandiosen Momenten, die ich nie vergessen werde. Nun wird es Zeit, von der Bühne abzutreten“, sagte der wortgewandte Tausendsassa unter Tränen gerührt zu seinen Mitgliedern, bevor er unter langanhaltendem Applaus der 64 Mitglieder die Zunftkette an seinen mit überwältigender Mehrheit gewählten Nachfolger, Guido Eppler, übergab.

„Vorbild im Ehrenamt“

Der für seine stichigen und pointierten Wortbeiträge vor allem bei Zunftmeisterempfängen bekannte Haidachgeist dankte und lobte die Gemeinschaft, die in den vergangenen 25 Jahren unter seiner Ära viel erreicht habe und zu einem Botschafter der Gemeinde geworden sei. Gleichwohl betonte er, dass die Haidachgeister keinen Ersatz-„Labello“ als Nachfolger bräuchten, sondern dieser mit neuen Ideen, mit viel Begeisterung und einem eigenen Profil sein Amt begleiten solle. Bürgermeister und Mitglied Daniel Enzensperger sagte: „Danke für alles, was du für das heimische Brauchtum getan und geschaffen hast, Du hast diesen Verein geprägt und bist ein großes Vorbild im Ehrenamt.“

Zuvor berichtete Habelmann über eine arbeitsreiche aber erfolgreiche Fasnetssaison sowie über zahlreiche Aktivitäten, die man unter dem Jahr gemeinsam habe erleben dürfen. Vor allem die Seniorenfasnet in der Festhalle sei in jeder Weise ein Volltreffer gewesen. Einer Neuauflage 2019 stehe somit nichts im Wege. Auch im laufenden Jahr gebe es für die Mitglieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Einen Männerausflug am Vatertag, die Jedermanns-Hütte oder auch die Weihnachtsfeier stünden neben weiteren Aktivitäten auf dem Plan.

Nach dem Kassenbericht von Klaus Bodenmüller und der einstimmigen Entlastung der gesamten Vorstandschaft, wurde Guido Eppler mit 61 von 63 wahlberechtigen Stimmen zum neuen Zunftmeister gewählt. „Du hinterlässt große Spuren im Verein. So wie Du die Fasnet lebst und liebst, musst Du an einem Gumpigen Donnerstag geboren sein, ,Labello’. Ich werde alles dafür tun, dass wir weiterhin eine so tolle Gemeinschaft bleiben. Nun muss ich mein neues Amt aber erst einmal meiner Frau erklären“, sagte Ex-Vize-Zunftmeister Eppler in seiner ersten, offiziellen Rede mit einem Schmunzeln.