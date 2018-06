Räte: Ja zu Mehrausgaben

In der Ratssitzung ist es auch um den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Gattnau gegangen. Zum einen beschlossen die Räte einstimmig eine überplanmäßige Ausgabe von 75 000 Euro, zum anderen stimmten sie mit zwei Enthaltungen der Erweiterung des Baugebiets und einer außerplanmäßigen Ausgabe von 80 000 Euro zu. Hier sollen in Abstimmung mit der Kirchengemeinde Gattnau die Außenanlagen modernisiert werden.

Wie Andreas Wenzler, Sachgebietsleiter Hochbau, berichtete, hatte es bei der Ausschreibung zum Parkdeck zunächst keine Bieter gegeben, im beschränkten Verfahren lag die Angebotssumme 126 500 Euro über der Kalkulation. Deshalb wurde ein Alternativvorschlag ausgearbeitet, der den Fahrbahnbelag mit Betonplatten vorsieht. Hier liegen die Mehrkosten „nur noch“ bei 55 000 Euro, 20 000 Euro gehen außerdem in die Sanierung des Pfarrweges, erläuterte Wenzler die überplanmäßigen Ausgaben von 75 000 Euro.

Architekt Bernhard Rapp berichtete, dass die katholische Kirchengemeinde Gattnau entschieden habe, den Weg zur Kirche sowie den Vorplatz der Aussegnungshalle zu modernisieren. In dem Zug sollen auch die kommunalen Flächen neu gestaltet werden – Kosten: 80 000 Euro.

Stefan Fehringer (BWV) stellte den Antrag, die Kirchengemeinde an den Kosten zu beteiligen – schließlich kämen die Mehrausgaben für die Gemeinde nur zustande, „weil sich die Kirche hier einklingt“. Doch die Kollegen lehnten den Antrag mit neun Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab. „Ich halte die Kostenteilung für eine gute Sache – jeder zahlt seine Fläche“, so Bürgermeister Enzensperger..

Klaus Steinhauser (Vorsitzender Musikverein) und Karl Bentele (Zweiter Vorsitzender Kirchengemeinderat) galten als befangen. „Ich bin nicht der Papst, nicht der Bischof und nicht der Pfarrer von Gattnau, ich bin Zweiter Vorsitzender und als solcher nicht vertretungsberechtigt und ich bleibe katholisch. Ich werde aber kein Kommunalverfassungsstreit führen“, so Bentele zum Schluss mit einem Augenzwinkern.