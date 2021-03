Prüfungsvorbereitungen und Neuanmeldungen am Bildungszentrum Parkschule

Eltern können ihr Kind für das Schuljahr 2021/2022 von Montag, 8. März, bis Donnerstag, 11. März, anmelden. Wenn ein Kind am besonderen Beratungsverfahren teilnimmt, ist eine Anmeldung bis 1. April möglich. Die Anmeldung kann dieses Schuljahr auch per E-Mail, per Fax, per Post oder vorab telefonisch erfolgen. Das BZP ist gerade dabei, eine Online-Anmeldung zu ermöglichen. Nähre Informationen fiinden sich auf der Homepage der Schule. Wer persönlich vorbeikommen möchten, wird um vorherige telefonische Terminabsprache gebeten.

Die einen bereiten sich auf ihren Realschul- oder Werkrealschulabschluss vor, die anderen auf ihren Anfang am Bildungszentrum Parkschule (BZP) in Kressbronn. Die Abschlussprüfung für die Zehntklässler hat am Montag mit der Kommunikationsprüfung in Englisch begonnen. Darüber informiert die Schule in einer Mitteilung.

Um die Vorbereitung auf diese Prüfung auch unter Lockdown-Bedingungen möglich zu machen, hatten die die 10er seit Schuljahresbeginn pro Woche eine Stunde mehr Unterricht in den klassischen Hauptfächern, Mathe, Deutsch und Englisch. Dadurch erhielten sie laut Mitteilung in Bezug auf die Prüfung einen gewissen Vorteil. So wurden in diesen Fächern die prüfungsrelevanten Themen noch im Präsenzunterricht behandelt und geübt. Die intensive Übungsphase konnte online erfolgen.

Wie die anderen Klassenstufen hatten die Zehner Online-Unterricht nach Stundenplan. Schulcloud und Video-Konferenzen boten die Möglichkeit der individuellen Rückmeldung und Betreuung. Besonders gewinnbringend für die Kommunikationsprüfung war die Arbeit in Kleingruppen in den Videokonferenzen. Eine Schülerin meint dazu: „Das war eine tolle Vorbereitung auf das freie Sprechen, und es gab sehr viel zusätzliches Übungsmaterial.“

In der Woche vor dem ersten Teil der Englischprüfung wurde ein Teil der Prüfung an zwei Tagen vor Ort geübt, und die Medien konnten in Ruhe ausprobiert werden. Die Schüler, die nicht in der Englisch-Vorbereitung waren, hatten Mathe beziehungsweise ihr Wahlpflichtfach in Gruppen bis zu zwölf Schülern. In diesem Jahr kommt hinzu, dass dies der erste Jahrgang der neuen Abschlussprüfung ist, die zum Teil höhere Anforderungen an die Schüler stellt.

Außerdem vermissten die meisten den direkten Kontakt mit Mitschülern und sogar Lehrern. So stellt eine Zehntklässlerin fest: „Mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel in Mathe den Lehrer brauche, um alles hundertprozentig zu verstehen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich ihn im Unterricht fragen kann.“

Deshalb sind laut Pressemitteilung alle Beteiligten froh, dass ab Montag, 8. März, wieder Wechselunterricht in der Schule möglich ist, zumindest für die Abschlussklassen.

Während ein Jahrgang die Prüfung beginnt, sitzen die zukünftigen Fünfer schon in den Startlöchern. Die Anmeldung ist in diesem Jahr online möglich.