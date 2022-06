Projekttage an der Nonnenbachschule Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alles drehte sich „Rund um die Natur“ bei den diesjährigen Projekttagen an der Nonnenbachschule Kressbronn. Drei Tage lang beschäftigten sich alle Nonnenbachkinder mit diesem wichtigen Thema. Es wurde gesungen, gebastelt, im Wald, am Nonnenbach, auf der Wiese und am Bodensee geforscht, Kräutersalze, Kräuterbonbons, Forscherhefte oder Lavendelsäckchen hergestellt, ein Barfußpfad selbst gemacht. Sogar musiziert, gezeichnet und getöpfert wurde mit Naturmaterialien.

Alle Kinder waren sich einig, dass auf diese vielfältige Weise das Lernen sehr viel Spaß machte. Auch den Lehrerinnen wurde durch die intensive Vorbereitung mit diesem Thema wieder einmal bewusst, wie wichtig die Natur für alle ist. Jeder kann mit seinem Beitrag eine ganze Menge für sie tun. Diese Wertschätzung galt und gilt es immer wieder weiterzugeben.

Am Ende dieser drei Tage konnten viele beachtliche Kunstwerke von stolzen Künstlern und Forschern mit nach Hause genommen werden. Die ganze Schule bestaunte eine Tanzvorführung, die mit Naturmaterialien musikalisch begleitet wurde und jeder Teilnehmer bekam eine Medaille überreicht, die ihn an diese schöne Zeit erinnern soll.