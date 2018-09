Prinzessin Perisade will sich nicht verheiraten lassen

Es wuselt am Donnerstagmorgen in der Festhalle bei der ersten Probe zum Musical „Perisade“ mit Kostümen und Kulissen auf der Bühne. Zum ersten Mal führt die Parkschule ein Musical auf.

Der Chor steht am Rand und singt. „Power, power, power“ ruft Leiterin Stefanie Scherb und die Schüler legen los. Am Rand des Geschehens werden noch die Headsets probiert. „Aufgeregt?“ „Oh ja, ziemlich“, antworten Mädchen aus dem Gefolge von Prinzessin Perisade, dabei wirken sie äußerlich recht ruhig. „Alle in Position!“, ruft die Leiterin. Langsam sollen sie sprechen, überbetont, nahe an die Rampe gehen und an die Menschen denken, die bei der Aufführung weit hinten sitzen.

Wie üblich überwiegen die Mädchen, die meisten Rollen sind weiblich besetzt. Eine recht moderne Sultanstochter stellt sich vor, in orientalischem Kostüm, selbstbewusst, keck. Perisades Vater, der Sultan, will wirklich nur das Beste für seine Tochter, doch sie will sich partout nicht verheiraten lassen. Ihr Alleingang bringt sie in große Gefahr.

Ein Blick nach hinten: Ganz konzentriert dirigiert Karlheinz Vetter mit festem Blick in die Partitur das an diesem Morgen noch nicht vorhandene Orchester. Dann wieder ein Blick in die Mädelrunde: „Wie ist der richtige Mann?“, will Prinzessin Perisade wissen. Bald folgen die Verwicklungen, wie es sich für Märchen und Musicals gehört. Mehr sei noch nicht verraten.

Gespielt wird am Samstag, 29. September, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 30 September, 15 Uhr, in der Festhalle Kressbronn.