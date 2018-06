Prinzessin Perisade lehnt sich auf

Das Bildungszentrum Parkschule Kressbronn führt am 29. September das Schulmusical „Perisade“ in der Festhalle auf. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren, teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Das Stück „Perisade“ handelt von der Prinzessin Perisade, die mit ihrem Vater, dem Landeskalifen, in der Stadt Samarkand im fernen Orient lebt. Um die Zukunft der jungen Frau zu sichern, möchte der Kalif sie verheiraten. Mit allen Mitteln und vor allem mit der Hilfe ihres treuen Gefährten, dem Flaschengeist Dschinn, lehnt sich die taffe Jugendliche gegen die strenge Erziehung ihres Vaters auf. Auch eine Räuberbande treibt in der Stadt ihr Unwesen und bringt so mancherlei Gefahren und spannende Abenteuer für die junge Prinzessin, ihre Familie und Freunde mit sich.

Um im Bereich des Schauspiels vollends textlich und in Mimik, Gestik und Körperhaltung fit zu werden, machten sich 45 begeisterte Jugendliche Anfang Juni auf den Weg ins Ferienheim „Haslachmühle“ in der Nähe von Horgenzell. Dort verbrachten sie drei Tage, an denen der theatralische und gesangliche Feinschliff im Zentrum stand. Neben den zahlreichen anstrengenden Proben wurde auch das Ziel anvisiert, der Schülergruppe, welche sich aus den Klassenstufen drei bis zehn zusammensetzt, ein Kennenlernen und Anfreunden untereinander zu ermöglichen. Dies steigert den Zusammenhalt und die Identifikation im Rahmen weiterer Probephasen ungemein. Bei gemeinsamen Koch- und Freizeitaktionen wuchsen die Kinder und Jugendlichen letztlich zu einer vorbildlichen Einheit zusammen.