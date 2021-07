Preisverleihung am Bildungszentrum in Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Pandemie wurde in diesem Jahr wieder der Wettbewerb „ifm-school-robotics-challenge“ ausgerichtet, allerdings nicht wie gewohnt in der Seesporthalle.

Die Unterstützung des Schülerforschungszentrums Friedrichshafen machte es dem BZP möglich, den Wettbewerb für die Klassenstufen 7, 8, 9 und 11 online zu organisieren. Es nahmen 19 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen teil, wobei jede Altersgruppe eine andere Aufgabe aus dem Bereich „Steuern und Regeln“ bekam.

Am BZP wurden die Schülerinnen und Schüler von einem Betreuerteam, bestehend aus Milan Steinbach und Pit Reichler aus der 9. Klasse Realschule, Frau Sauter und Herrn Bungard, intensiv vorbereitet. An mehreren Nachmittagen lernten sie u.a. den Simulator und die Programmiersprache C kennen.

Der Wettbewerb wurde von Frau Messnarz, der Ausbildungsleiterin der ifm, am 11.06. eröffnet. Sie betonte in ihrer Begrüßung die Zukunftsorientierung dieser Veranstaltung.

Die Preisverleihung für die BZP-Schülerinnen und Schüler fand am Dienstag, 30.06. statt. Natürlich freuten sich die Preisträgerinnen und Preisträger über das Preisgeld, aber viel wichtiger sind die Erfahrungen und Qualifikationen, die sie dazugewinnen konnten. Die Verantwortlichen am BZP finden es toll, dass die Schülerinnen und Schüler trotz der Pandemiesituation so viel Engagement und Motivation zeigten, so arbeiteten die Roboter-AGs über die gesamte Zeit der Schulschließung hinweg weiter zusammen.

Glücklich und dankbar ist man am BZP auch darüber, dass die Firma ifm in dieser schwierigen Situation eine super Unterstützung geboten hat und somit eine vorberufliche Orientierung in diesem Bereich angeboten werden konnte.