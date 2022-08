Polizei sucht Zeugen wegen Wasserverschmutzung im Bodensee bei Kressbronn

Eine Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei hat am Dienstag in Kressbronn am Utramarin-Yachthafen eine Wasserverschmutzung festgestellt. Laut Polizeibericht handelte es sich um ausgelaufenes Öl beziehungsweise Treibstoff auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern am Kran neben der Seetankstelle. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Wasserschutzpolizei in Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07543/ 94 99 80 zu melden. Laut Polizei geht es um den Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr.