Polizei sucht Zeugen: Einbruch in leerem Gebäude

Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag, 15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, an zwei Gebäuden in der Blütenstraße in Berg die mit Holzplatten zugeschraubten Eingangstüren aufgehebelt und aus einem Kellerraum eine Umwälzpumpe entwendet. Das teilt die Polizei Der angerichtete Sachschaden belaufe sich auf rund 800 Euro.