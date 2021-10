Polizei sucht Fahrerin eines grauen BMW

In der Seestraße in Kressbronn hat eine unbekannte Fahrerin eines dunkelgrauen BMW am Mittwoch gegen 15.45 Uhr einen Unfall verursacht. Sie wollte laut Polizeibericht vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts ausparken und übersah dabei eine Radlerin, die aus Richtung Lindauer Straße kam. Als die Radlerin versuchte, nach rechts über den abgesenkten Bordstein auszuweichen, stürzte und verletzte sie sich leicht. Die BMW-Fahrerin hielt daraufhin an und kümmerte sich auch um die Radfahrerin, welche vom hinzugerufenen Rettungsdienst kurz versorgt, jedoch nicht mitgenommen wurde. Weil man den Austausch der Personalien zunächst nicht für notwendig erachtete, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Da aufgrund des Unfallhergangs die Polizei nun aber wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermitteln muss, bittet sie Personen, die Hinweise zur Identität der Autofahrerin geben können, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.