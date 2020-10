Polizei erwischt 18 Personen ohne Maske

Bei insgesamt 18 kontrollierten Personen am Mittwoch zwischen 10.45 und 11.50 Uhr an Bushaltestellen in Kressbronn, Langenargen und Eriskirch mussten neun wartende Fahrgäste auf die Einhaltung der Maskenpflicht gemäß der aktuellen Corona-Verordnung hingewiesen werden. Das teilt die Polizei mit. Alle Personen zeigten sich dabei einsichtig und setzten danach unverzüglich ihre Mund- und Nasenbedeckungen auf.