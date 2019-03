Pokalflut in Riefensberg

Das Rennteam des Skiclubs Kressbronn hat vergangenes Wochenende mit einer großen Mannschaft an den Bezirksmeisterschaften in Riefensberg teilgenommen. Trotz frühlingshafter Temperaturen war die Piste gut präpariert, sodass die Meisterschaft bei fairen Bedingungen ausgetragen werden konnte.

Am Samstag wurden die Meister im Slalom gesucht. In zwei Durchgängen wurde das Rennen ausgetragen. Das hieß für alle, im ersten Durchgang durchkommen, damit im zweiten Lauf gestartet werden durfte. Die Rennkids schlugen sich mit Bravour und konnten somit wieder einige Siege und Stockerlplätze erreichen. Allen voran die U10 weiblich, die die drei Podestplätze unter sich ausmachten. Am Sonntag folgten der Riesenslalom und Mannschaftswettbewerb. Auch hier waren die Kressbronner sehr erfolgreich. Sogar in der Mannschaftswertung erreichten die Kressbronner diesmal Platz zwei des gesamten Bezirks.