Philippinen-Hilfe in Corona-Zeiten

In regelmäßigen Abständen ruft Familie Kugel in Kressbronn die große Zahl von Freunden und Unterstützern ihres Projektes KTEP zusammen, um einen Eindruck zu vermitteln, was in den vergangenen Jahren in Toril geschehen ist. Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden musste, nahmen in diesem Jahr wieder viele Freunde und Unterstützer direkt im Forum der Stadthalle in Kressbronn und digital vor dem Bildschirm die Gelegenheit wahr, sich über die Situation in Toril zu informieren.

Aurora Kugel schilderte ihre Eindrücke von ihrem Besuch im August dieses Jahres. Ihr Land habe sich verändert. Ihre Landsleute seien stiller, verzweifelt geworden. Sie mussten den Tod vieler Angehöriger ertragen. Nicht nur an Corona, sondern auch an anderen Krankheiten, weil die staatlichen Krankenhäuser für die armen Teile der Bevölkerung nicht mehr zugänglich waren. Die Kinder durften ihre Hütten nicht mehr verlassen. Viele wurden arbeitslos und konnten ihre Familien nicht mehr ernähren. Und so mussten die Helfer von KTEP vor Ort gegen den Hunger, gegen Corona und andere Krankheiten ankämpfen, mit viel Einsatz, Improvisation und der Unterstützung vieler Helfer vor Ort und hier in Deutschland.

Reinhold Kugel führte kurzweilig durch den Abend. Er schilderte anhand vieler Beispiele die Situation und die vielen Aktionen zur Soforthilfe und zur nachhaltigen Unterstützung der Menschen in Toril.

Geprägt war dieser Abend vom großen Engagement der jungen Auszubildenden, die nach ihrem von KTEP geförderten Schulabschluss, nach dem Sprachunterricht und bestandener B2-Abschlussprüfung hier in Deutschland eine Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der Stiftung Liebenau absolvieren. Dieses Projekt bietet den von KTEP geförderten Schülern eine neue berufliche Perspektive. Beeindruckend, wie zwei Auszubildende ihren Werdegang schilderten. In großer Not aufgewachsen, die Familie immer wieder von Arbeitslosigkeit und Krankheit bedroht. Die Hoffnung kam dann durch KTEP und die Sponsoren, die ihnen ermöglichten, ihr Studium abzuschließen und nach bestandener Sprachprüfung am Programm der Stiftung Liebenau und KTEP teilzunehmen. Andere stellten ihre Kreativität und handwerkliche Fertigkeiten bei einer Modenschau mit Kleidern aus Materialien wie Altpapier, Plastik und Blättern und beim Erstellen eines Videos über den Abend unter Beweis.