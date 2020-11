Pfarrerstellen sind besetzt – freilich erst ab Juni

Die Katholiken in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden wissen um ihre künftigen Ansprechpartner – die Pfarrerstellen sind mit Armin Noppenberger und Lorenz Rösch besetzt.

Pfarrer Armin Noppenberger übernimmt als Leitender Pfarrer die Seelsorgeeinheit. Damit kümmert sich der 53-Jährige künftig um die Kirchengemeinden Mariabrunn und Eriskirch, Langenargen und Oberdorf sowie Kressbronn und Gattnau. Ebenfalls besetzt wird die Stelle des Pfarrvikars durch Pfarrer Lorenz Rösch. Seit dem Weggang von Pfarrer Ulrich Steck (Mai 2019) und dem überraschenden Tod von Pfarrer Martin Rist im Juli 2019 sind die Stellen vakant. Leider ist der Wechsel der beiden aufgrund der Corona-Pandemie erst im Juni 2021 möglich. Die Investitur ist für 13. Juni geplant.

Bislang ist Noppenberger zuständig für die Seelsorgeeinheit Steinachtal (bei Horb). Zudem ist er stellvertretender Dekan des Dekanats Freudenstadt. 1967 in Bad Waldsee geboren legte er dort das Abitur ab. Ab 1989 studierte er in Tübingen und Innsbruck Theologie, bevor er ins Priesterseminar Rottenburg eintrat.

Nach seiner Diakonenweihe war Noppenberger als Diakon in Albstadt-Ebingen tätig und vertrat die unständigen Diakone im Diözesanrat. Die Priesterweihe empfing er am 4. Juli 1998 in St. Blasius in Ehingen. Vikarstellen in den Kirchengemeinden St. Kolumban in Wendlingen (1998 bis 2000) und Heilig-Geist in Schorndorf (2000 bis 2002) folgten.

Seit 1999 ist er geistlicher Begleiter der Schönstatt-Mannesjugend in der Region Rottenburg. In die Seelsorgeeinheit Steinachtal kam er 2002 als Pfarrvikar und übernahm diese 2006 als investierter Pfarrer. Im Dekanat Freudenstadt war er 14 Jahre lang Dekanatsjugendseelsorger und leitete es in den vergangenen drei Jahren als kommissarischer Dekan. Im September wurde er dort nach Amtsantritt von Dekan Anton Bock zu dessen Stellvertreter gewählt.

Lorenz Rösch, bislang Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal, wurde 1965 in Grünkraut geboren. Er machte sein Abitur am Salvatorkolleg in Bad Wurzach und besuchte von 1986 bis 1988 eine Bibelschule in Israel. Das Theologiestudium absolvierte er in Tübingen, Rom und Frankfurt, 1994 schloss er es mit dem Diplom ab. Es folgten Vorpraktika und die Aufnahme ins Priesterseminar in Rottenburg sowie 1998 die Weihe zum Diakon. Seine Diakonatszeit verbrachte Rösch in Münsingen, Schwäbisch Gmünd-Bettringen und Heilbronn, wobei er sich zwischenzeitlich für die Missionarische Fraternität Verbum Dei engagierte (1999 bis 2002).

Am 10. Juli 2004 wurde Rösch in Schwäbisch Gmünd zum Priester geweiht. Nach Vikarstellen in den Seelsorgeeinheiten Bad Schussenried, Isny, Neresheim und Oberes Nagoldtal belegte er ab 2015 ein Noviziat im Säkularinstitut Notre-Dame de Vie in Venasque in Frankreich, wo er 2017 und 2020 ein zeitliches Gelübde als Mitglied des Priesterzweigs ablegte.