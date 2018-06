Parkschule: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Erst Ende März hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben, inzwischen läuft der Architektenwettbewerb und seit wenigen Tagen ist der Förderbescheid da: Die Vorbereitungen für die Sanierung und Aufstockung des Parkschulzentrums laufen auf Hochtouren, wie Andreas Wenzler, Technischer Leiter der Gemeinde Kressbronn, berichtet. Für die Sanierung hat die Landesregierung jetzt einen Zuschuss in Höhe von knapp zwei Millionen Euro zugesagt.

Wie berichtet hat der Gemeinderat in seiner Märzsitzung nicht nur die Sanierung, sondern auch die Aufstockung des Parkschulzentrums beschlossen. Kosten: etwa acht Millionen Euro. Ursprünglich war nur eine Renovierung des Altbaus vorgesehen, die mit etwa zwei Millionen Euro veranschlagt wurde. Doch während der Untersuchungen und Planungen hatte sich die Idee ergeben, das Gebäude durch eine Holzständerkonstruktion aufzustocken und damit 1300 Quadratmeter beziehungsweise 14 bis 15 Klassenzimmer mehr zu generieren. Der jetzige Förderbescheid bezieht sich allerdings nur auf die Sanierung – für die Aufstockung wird ein separater Antrag gestellt.

Fußböden, Wände, Beleuchtung, Belüftung, Fassade und Flachdach

Mit einem Sanierungsprogramm hilft die Regierung landesweit Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern. Auch das Bildungszentrum Parkschule profitiert von den dringend benötigten Mitteln. Für die Sanierung der Fußböden, der Wände, der Beleuchtung, für Belüftung, Fassade, Flachdach und die Heizung stehen aus den Fördermitteln fast zwei Millionen Euro zur Verfügung, teilt Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen, mit. „Ich freue mich ganz besonders darüber, dass mit einer so hohen Summe von fast zwei Millionen Euro an Fördergeldern die umfangreichen und so dringend wichtigen Maßnahmen in Kressbronn jetzt möglich sind“, sagt Martin Hahn.

Auch die Gemeindeverwaltung zeigt sich zufrieden: „Wir waren in der Gemeinderatssitzung von Kosten in Höhe von 3,20 Millionen Euro ausgegangen. Geht man von einem Fördersatz in Höhe von 68 Prozent aus, entspricht dies 2,17 Millionen – bewilligt wurden jetzt knapp zwei Millionen“, rechnet Pressesprecherin Karin Wiech auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung vor. Das seien also mehr als 90 Prozent der beantragten Fördersumme, worüber die Gemeinde sehr zufrieden sei.

Da die gesamte Bausumme für Sanierung und Aufstockung bei rund acht Millionen Euro liege, müsse ein europaweiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, wie Andreas Wenzler gegenüber der SZ erläutert. „Damit haben wir in dieser Woche begonnen.“ Er hofft, dass die Verwaltung dem Gemeinderat in der kommenden Septembersitzung bereits einen Architekten präsentieren könne, sodass zum Jahreswechsel die Arbeiten möglicherweise ausgeschrieben würden. „Dann könnten wir etwa im März 2019 mit den Bauarbeiten beginnen“, blickt Wenzler voraus.