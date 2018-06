Parkschule und ifm machen gemeinsame Sache

Glückliche Gesichter haben bei der Unterzeichnung der Bildungspartnerschaft Parkschule Kressbronn und der Firma ifm electronic gmbh die Freude über eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen vor Ort dokumentiert. Um alle Schüler des Bildungszentrums optimal auf den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten, ist es der Schule ein zentrales Anliegen, ihre Zusammenarbeit mit Unternehmen zu intensivieren, heißt es in einem Pressetext der Schule.

Schwerpunkte der gemeinsamen Bemühungen, um eine gute Ausbildungsfähigkeit zu erreichen, sind in einem umfangreichen Vertragswerk zusammengefasst, worin die konkrete Zusammenarbeit festgehalten wurde und das nun unterschriftsreif vorlag. Die Kooperation soll den Schülern der Schule die Vielfalt der Berufswelt anhand praktischer Bildungsprojekte näherbringen und eine Orientierung bei der Berufsfindung sein.

Zahlreiche Kooperationsgespräche

In zahlreichen Kooperationsgesprächen verständigten sich die Partner auf ein langfristiges Konzept, das den Ausbau einer Kooperationsroutine in einem über mehrere Jahre verlaufenden Prozess vorsieht. Im Einzelnen besteht die Zusammenarbeit in Praktikumswochen, Elternabenden für die Klassen 8 und 9 des Bildungszentrums, IFM-Info Night, Methodentage und Schnuppernachmittage. Weiterhin ist die Firma ifm eingebunden in die TECademie, die nun schon über mehrere Jahre fester Bestandteil des Schulprofiles ist.

Die erfolgreiche Teilnahme der Schule am Robocup in Dortmund mit einem fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften war Grundlage und Motivation für eine großzügige Unterstützung der Schule durch die Firma mit acht Laptops, die den wachsenden Ansprüchen der Roboter AG am Bildungszentrum gewachsen sind und die stetig steigenden Anforderungen an komplexe Zusammenhänge im Bereich der Informationstechnik erheblich fördern werden. Schulleiter Reinhard Großmüller bedankte sich hierfür bei den Unterstützern – verbunden mit der Hoffnung, dass der Bereich der Elektronik sich auch Dank der Unterstützung am Bildungszentrum weiterhin so erfolgreich entwickeln werde. Die Einbindung in die Schule übernehmen dankenswerterweise Eva Schlipf, Burkhart Mau und Konrektor Stefan Weigele. Der finanzielle Einsatz von ifm sowie der hohe personelle Einsatz von Seiten der Schule würden die Bedeutung der zukünftigen Zusammenarbeit für die Partner unterstreichen, so Reinhard Großmüller.

Die Schule könne durch eine solche Kooperation ihre Arbeit auf die Anforderungen im Berufsleben stärker als bisher ausrichten, die Unternehmen können sich auf ihre künftigen Mitarbeiter einstellen und dazu beitragen, Wissen über komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund sind die Landesregierung, der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag, der baden-württembergische Handwerkstag sowie die Landesvereinigung baden-württembergischer Arbeitgeberverbände übereingekommen, eine Vereinbarung zum Ausbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen zu schließen.