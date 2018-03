Parkschule präsentiert sich bei Frühlingsfest

Das Bildungszentrum Parkschule (BZP) hat am Samstag wieder vielfältig informiert, unterhalten, gesammelt und gespendet. Zur Begrüßung in der Aula und den Tag über haben sich am Samstag hunderte Eltern, Schüler und Lehrer im Bildungszentrum versammelt.

Nach einer Begrüßung des Schulleiters des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), Hans Scharpf, sprach Bildungszentrums-Rektor Reinhard Großmüller den Mitwirkenden, den zahlreichen Eltern, Schülern und Lehrern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, seinen Dank aus.

Musikalische Unterhaltung gab es zum Auftakt von den Fünft- und Sechstklässlern der Realschule den „Boomwhakers“. Es folgte eine Einführung zum Schulmusical „Perisade“ von Schulleiter Großmüller samt Vorspiel mit Schulorchester und Soli von Kalif Jule Wenzler und Prinzessin Perisade Adjana Zulic unter der Leitung von Stefanie Scherb. Die Premiere von „Perisade“ ist im September geplant.

Rektor Großmüller sinnierte zum Motto „Verwandlung“ in seiner Ansprache: „Früher war das eine kleine Schulchoraufführung – heute erleben wir ein großes Schul-Event mit jeder Menge Aktionen und Unterhaltung für viele Teilnehmer und zahlreichen Gäste“.

Tatsächlich war für die Grundschüler, Real- und Werkrealschüler über alle Schulräumlichkeiten verteilt einiges geboten. Und auch für die Förderschüler gab es Angebote wie den Bewegungsparcours. Es lockten diverse Info-Angebote über die Orientierung zu Wahlpflichtfächern bis zur Berufsorientierung oder zum Thema Schulsozialarbeit.

Vielfältige Ausstellungen

Dazu liefen ganztägige Ausstellungen von naturwissenschaftlichen Themen bis zur Bergwanderung. Ein Schwerpunkt waren wieder besondere Aktionen mit dem Ziel, Spenden zu sammeln. Denn seit vielen Jahren gibt es im BZP ein Spendenziel: die Partnerschule in Ondougou, Mali. Alle Aktionen, Verkäufe, Spendenlauf oder Flohmarkt, überhaupt der gesamte Erlös des Frühlingsfests gehe an die Partnerschule in Ondougo, versicherte Rektor Großmüller im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Der Schulleiter freute sich über eine gelungene Veranstaltung, denn: „Kreativ, musikalisch und natürlich auch kulinarisch steht alles unter dem Zeichen der ‚Verwandlung’“. Nach dem Thema „Bewegung“ im letzten Jahr, habe man hier ebenfalls jede Menge Bezüge und Ideen, erläuterte Großmüller.

Eine Verwandlung der besonderen Art war in der Seesporthalle zu erleben. Hier stellten sich zahlreiche Schüler-Teams der ifm-School-Robotics-Challenge, die gleichzeitig mit dem Frühlingsfest stattfand. Dabei ging es darum, verschiedene Programmier- und Bauaufgaben mit dem Computer und Lego-Technik am Wettbewerbstisch zu lösen. Wie Schulleiter Großmüller bestätigte, freue man sich über zunehmende Begeisterung bei Jungen und Mädchen. Außerdem seien auch die erfolgreichen Bildungskooperationen mit einigen Unternehmen der Region sehr positiv zu bewerten.

Nicht ganz einfach war es wohl, rund um die Parkschule Parkplätze zu finden. Aber der beachtliche Zulauf dürfte bei dem Mega-Programm nicht ganz unerwartet kommen – und die Schüler in Ondougu werden sich über das gelungene Frühlingsfest und die Erlöse wohl besonders freuen.