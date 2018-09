Parkschule im Endspurt fürs Schulmusical

Die Aufführungen sind am Samstag, 29.September, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. September, um 15 Uhr in der Festhalle Kressbronn. Kartenvorverkauf ist noch am Montag von 9 bis 12.30 Uhr im Sekretariat des BZP, am Donnerstag auf dem Wochenmarkt oder per E-Mail an