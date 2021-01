Parkplatz Grenzweg in Kressbronn: Bebauungsplan ist auf dem Weg

Einstimmig hat der Kressbronner Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortsrandparkplatz Grenzweg“ abgesegnet. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich nach derzeitigem Stand auf etwa 600 000 Euro. Wobei Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte, dass Größe und Gestaltung genauer betrachtet werden sollen, um die Summe entsprechend zu reduzieren. „Wir befinden uns aktuell in der Phase des Bebauungsplans, mehr nicht. Danach geht es an die Ausführung und die Details.“

Das Parkproblem in Kressbronn kann schneller als zunächst erwartet entschärft werden. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird die Gemeinde mit dem Bau eines Auffangparkplatzes im Bereich des Grenzwegs beginnen. Auf dem gemeindeeigenen, 1,25 Hektar (inklusive Zufahrten und Grünflächen) großen Ackergrund an der Grenze zu Nonnenhorn können bis zu 180 Autoabstell- und sechs Wohnmobilplätze eingerichtet werden. Möglich macht die Realisierung die Zustimmung des Gemeinderates zum Entwurf des vorgelegten Bebauungsplanes.

Zuvor hatte sich das Gremium mit verschiedenen Fragen zur Erschließung beschäftigt. Unter anderem ging es um An- und Abfahrtgestaltung, Breite der schmalen Zufahrtsstraße oder auch eine mögliche Einrichtung von Wohnmobilplätzen samt WC-Anlage. Laut Plan erfolgt die Erschließung von der Lindauer Straße (K 7793) über den dazu parallel verlaufenden Wirtschaftsweg sowie über den Grenzweg. „Durch den Erwerb eines Flächenstreifens entlang des Wirtschaftsweges sind wir in der Lage, die Straßenbreite auf fünf Meter Breite zu vergrößern, so dass ein Begegnungsverkehr stattfinden und dem ansteigenden Verkehr Rechnung getragen werden kann“, sagte Thomas Feick vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen. Wie die die Verkehrsregelung von der Seeseite zum Parkplatz hin gestalten wird, müsse der Gemeinderat um zu gegebener Zeit noch diskutieren. Daniel Enzensperger: „Sicher ist, dass es keinen Verkehrsabfluss zum See hin geben wird.“

Klaus Oelfken von den Grünen regte an, eine WC-Anlage zu installieren. Worauf der Bürgermeister entgegnete, dass es sich um einen Abstell- und nicht um einen Übernachtungsparkplatz handle, zudem keine verfügbaren Abwasserleitungen vor Ort nutzbar beziehungsweise zur Verfügung stünden.

„Die Kurve runter zum Parkplatz muss auf jeden Fall aufgeweicht werden. Gegenverkehr muss auch mit größeren Fahrzeugen problemlos gewährleistet werden“, betonte Klaus Klawitter (CDU) fest. Erfreut zeigten sich die Räte, dass der Ortsrandparkplatz nun nicht nur planerisch, sondern auch konzeptionell angegangen und schließlich umgesetzt werden kann – sofern die zweite öffentlichen Auslegung keine wesentlichen problematischen Stellungnahmen mit sich bringt. Ein Satzungsbeschluss könnte noch vor den Sommerferien erfolgen, Baubeginn wäre demnach je nach Witterung Anfang 2022.