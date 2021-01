Parkplatz beim Schlösslepark: Pläne ruhen

Abgebremst: Auf der Fläche zwischen Schlösslepark, Bildungszentrum und Fischerdorf wird zunächst doch kein Parkplatz angelegt. Das ist ein Ergebnis der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Hintergrund: CDU und BWV wollen die Pläne in Verbindung mit der Erweiterung der Parkschule umsetzen – und bis die Bagger dazu anrollen, kann es dauern. Trotz der zeitlichen Variablen diskutierten Gegner und Befürworter im Gremium ganz konkret Umfang, Kosten und Notwendigkeit der Stellplätze. Bereits klar: Die Bürgerinitiative, die gegen das Vorhaben kämpft, ist jederzeit bereit.

„Die Schulerweiterung kommt definitiv nicht im nächsten Jahr, wahrscheinlich auch nicht im Jahr darauf“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger am Mittwoch. Ein Architektenwettbewerb für die Erweiterung läuft zwar, doch fehlt das Geld für die Realisierung. Damit ist das Thema Parkplatz beim Schlösslepark vorerst vom Ratstisch.

Denn wie CDU-Fraktionschef Karl Bentele, betonte, soll die Umsetzung zusammen mit dem Ausbau des Bildungszentrums Parkschule erfolgen: ohne großen Aufwand, ohne Versiegelung, als Schotterplatz mit 30 bis 40 Plätzen, die helfen, die Spitzenzeiten im Sommer abzudecken. Ein Argument der Befürworter: Sollte der Bedarf nicht gegeben sein, ließe sich der Parkplatz ohne Weiteres zurückbauen.

„Wir haben bedeutende Infrastrukturen geschaffen und zehn Millionen Euro in das Bodan-Areal gesteckt, damit Besucher kommen. Und die kommen in der Regel nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto“, führte Karl Bentele aus. Zudem könne der Hol- und Bringverkehr bei der Parkschule entflechtet werden. Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU in der Gemeinderatssitzung im September gestellt. Die Abstimmung ging zehn zu acht pro Parkplatz aus. Die Fraktionen der CDU und Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) sprachen sich dafür aus. Grüne, SPD, GUBB und Bürgermeister stimmten dagegen.

In Kressbronn sorgte der Plan für Aufregung. Eine Befürchtung: Der Parkplatz könnte den Schlösslepark mit seinen Mammutbäumen und Tieren beeinträchtigen. Diese „Horrorszenarien“ wies Karl Bentele am Mittwoch zurück: Es soll keineswegs die ganze Fläche, die der Gemeinde gehört und aktuell landwirtschaftlich genutzt wird, zugepflastert werden. Und: „Es gibt keine Auswirkungen negativer Art auf den Schlösslepark.“ Sein Appell an die Gegner des Vorhabens: „Eine sachliche Auseinandersetzung ist gut, Mandatsträger sollten aber nicht unter Beschuss genommen werden.“ Dem pflichtete Daniel Enzensperger bei: „Es darf kontrovers diskutiert werden. Jedoch darf es auf keinen Fall zu persönlichen Attacken kommen.“

Für Diskussionsstoff sorgte in der Gemeinderatssitzung die Frage, ob die Umsetzung des Parkplatzes den „Bebauungsplan Schul- und Sportzentrum Brühl“ berührt. Laut Verwaltung regelt der Bebauungsplan den überwiegenden Teil des Plangebiets als Parkerweiterung. Außerdem sei die Fläche im Flächennutzungsplan als Parkanlage und Grünfläche vorgesehen. Folglich müsse der Flächennutzungsplan ebenfalls geändert werden. Stefan Fehringer, Fraktionsvorsitzender der BWV, betonte jedoch, dass bei einer zeitlich befristeten Einrichtung, keine Änderung nötig sei, sondern eine Befreiung ausreiche.

Was die Kosten für den Parkplatz angeht, erklärte CDU-Gemeinderat Klaus Klawitter seinen „Unmut“ darüber, dass von der Gemeindeverwaltung bis zu 350 000 Euro genannt wurden – ohne, dass eine genaue Planung im Bezug auf Lage oder Anzahl der Stellplätze vorliege. Der Bürgermeister räumte ein: Da eine Konkretisierung der Pläne fehlte, sei eine Nutzung der gesamten Fläche zugrunde gelegt worden. „Wenn aber nur 40 Parkplätze angelegt werden sollen, ist der Betrag viel zu hoch.“

Zu hoch ist Klaus Oelfken, Grünen-Gemeinderat, zufolge auf jeden Fall der Flurschaden, der wegen der Stellplätze angerichtet werde. Nicht zu vergessen: der Unfrieden, den der Plan in der Gemeinde anrichte. Martha Dauth, ebenfalls Grüne, gab zu bedenken: „Es geht um ein ganz wichtiges Stück von Kressbronn.“ Außerdem könne es nicht Ziel sein, mit einem zusätzlichen Parkplatz Verkehr in die Gemeinde zu ziehen.

Für die Bürgerinitiative hat sich das Thema Parkplatz beim Schlösslepark mit der jüngsten Gemeinderatssitzung keineswegs erledigt: „Wir bleiben in Habachtstellung“, sagte Karsten Mezger am Donnerstag auf SZ-Anfrage. Ein Bürgerbegehren sei vorbereitet und werde aktualisiert, sobald das Thema wieder auf den Ratstisch kommt.