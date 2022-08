Parkkonzert mit der Tanz-Band Harmonie

James Last, Günter Noris, Max Greger und Glenn Miller waren ihre musikalischen Vorbilder. Mit Musik im typischen Big-Band-Sound begeisterte die Tanz-Band Harmonie ihre Zuhörer einst in den 70er und 80er Jahren. Oft war dieses beliebte Tanzorchester des Musikvereins Harmonie Lippertsreute auf den Bühnen rund um Überlingen und auf abendlichen Strandfesten um den Bodensee zu hören, bevor sich die Formation Anfang der 90er Jahre auflöste.

Doch wie die Gemeinde Kressbronn mitteilt, traten 2006 verschiedene ehemalige Musikgruppierungen anlässlich eines Vereinsjubiläums noch einmal in Original-Besetzung auf - darunter auch die Tanz-Band Harmonie. Dieser Auftritt blieb nicht ohne Folgen, denn immer wieder wurde die Band von früheren und neu gewonnenen Fans angefragt. Seither spielt die Big Band in leicht verjüngter Formation wieder einige wenige Sommerauftritte pro Jahr. Auch am Sonntag, 4. September, um 19 Uhr im Kressbronner Schlösslepark. Der Eintritt ist frei. Bei Starkregen/Sturm entfällt das Konzert.