Parcours sorgt für Schweißtropfen auf der Stirn

Das Wellnesshotel Sonnenhof ist Austragungsort der Clubmeisterschaft des Deutschen Damen Automobilclubs gewesen, wie dieser mitteilt. Ausschließlich Frauen können in dem traditionsreichen, 1926 gegründeten Club, genannt DDAC, Mitglied werden.

Auf dem zum Geschicklichkeitsparcours umgestalteten Parkplatz des Hotels wurden Pylonen geschickt im Rückwärtsslalom umkurvt, zahlreiche Fahrerinnen schoben sich mit ihren Autos nacheinander rückwärts in die engen Parklücken, an die Gatter und auf eine Brettbalance – immer versucht, möglichst wenig Strafpunkte einzufahren. Zahlreiche Helfer, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre, standen das ganze Wochenende über zum Messen und Einweisen parat, ist dem Bericht zu entnehmen.

Auch Elelektro-Autos waren am Start – was für die Damen ein fremdes Auto und Fahren auf Zeit bedeutete. Da erschien bei mancher der Damen, die aus ganz Deutschland angereist waren, doch auch mal ein Schweißtropfen auf der Stirn. Vor allem, wer das erste Mal unter den wachsamen Augen der Clubfreundinnen fährt, ist besonders aufgeregt. So auch das jüngste Mitglied, die 20-jährige Mareile Steuer, die in dritter Generation mit ihrer Großmutter Heike Schaller am Start war. Heike Schaller, viele Jahre Vorsitzende des Landesclubs Niedersachsen, fuhr ihre 41. Rallye in Folge, sodass der „Youngster“ in erfahrenen Händen war.

Der Geschicklichkeitsparcours, genannt Gymkhana, ist dann oft das Zünglein auf der Waage nach der am Freitag in zwei Etappen zu je 60 Kilometer langen Orientierungsfahrt ins Allgäu. Dabei kam es nicht auf Schnelligkeit an, sondern auf das Finden der kleinen Sträßchen, die sich in der Ausarbeitung ergaben. Spinnenbeine, Koordinatenpunkte und Streckenvergrößerungen, die raffiniert in den Aufgaben versteckt waren, sowie Pfeile und Punkte waren in der richtigen Reihenfolge abzufahren.

Im Schloss in Langenargen fand schließlich die Siegerehrung statt. Die zahlreichen Silberpokale, -teller und -schalen wurden von der Vorsitzenden Cathrine Brugger und der Sportwartin Sibylle Haist den erfreuten Damen übergeben.