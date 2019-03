Ortsmitte: Bagger starten mit Arbeiten

In der neuen Ortsmitte neben der Kressbronner Festhalle sind die Bagger angerückt, die bereits mit dem Abbruch der Gebäude begonnen haben. Wie berichtet hatte der Gemeinderat in seiner Januarsitzung dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugestimmt, sodass gegenüber der Pizzeria bis Ende 2021 drei Mehrfamilienhäuser entstehen können.

Die Scheune und der Schuppen sind bereits weg, in den nächsten Tagen soll nun auch das Gebäude des ehemaligen Café Bistro 08 folgen, wie Roman Schäfler, Geschäftsführer von Bauwerkstatt und Eigentümer des Gebiets westlich der Festhalle, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet. Die eigentlichen Bauarbeiten zu den neuen Mehrfamilienhäusern sollen dann in den Sommermonaten starten – und mit dem Baugrubenverbau starten. „Derzeit finden die weiteren Planungen statt. Sehr umfangreich ist dabei die Entwässerungsplanung, wofür wir speziell einen Fachingenieur eingesetzt haben, der sich mit dem Thema Hochwasser auskennt. Die Bauantragspläne sind bereits fertig, wir warten nur noch, bis die Entwässerungsthematik geklärt ist“, erläutert Roman Schäfler.

Diese hatte bereits im Gemeinderat mehrfach für Diskussionen gesorgt (die SZ berichtete), da die Situation an dieser Stelle durch den Fallenbach und Nonnenbach bei Starkregen äußerst schwierig ist. Wie ein Fachmann seinerzeit erläuterte, gehe es nicht darum, mit dem Neubauvorhaben die bereits vorhandenen Hochwasserprobleme zu lösen, sondern darauf zu achten, „dass keine Verschlechterung der Situation eintritt“. Deshalb sind auf dem Grundstück im östlichen und westlichen Bereich jeweils Mulden vorgesehen, die das Wasser in eine Retentionsmulde auf dem südlichen Teil des Grundstücks leiten. Von dort aus geht es in den Regenwasserkanal.

Im Oktober soll schließlich mit den Hochbauarbeiten begonnen werden. Die Gebäude auf den drei Baugrundstücken neben der Festhalle entstehen in Anlehnung an die Gestaltung der Halle – geplant sind 23 Wohnungen sowie erneut Gastronomie an dem bisherigen Standort des Café Bistro 08. „Die Vermarktung ist in vollen Zügen und wir haben bereits sehr gute Rückmeldungen“, so der Geschäftsführer. Die Fertigstellung ist für Oktober 2021 geplant. „Die lange Bauzeit begründet sich auf die bauabschnittsweise Herstellung der Gebäude“, ergänzt Roman Schäfler.