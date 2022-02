Ortsmeisterschaften und 59. Schaugg-Marschall-Gedächtnislauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 5. Februar die diesjährigen Orts- und Vereinsmeisterschaften und der Pokallauf des Skiclub Kressbronn in Schetteregg statt. Fast 40 bestgelaunte Teilnehmer:innen im Alter von 6 bis 81 (!) Jahren kämpften bei optimalen Bedingungen in drei Riesentorlaufdurchgängen um den Sieg. Neben den heißbegehrten Pokalen stand aber sicherlich bei allen der Spaß im Vordergrund und die Freude, endlich wieder eine Vereinsveranstaltung im Schnee gemeinsam ausführen zu können.

Schnellster in den ersten beiden Läufen und somit Orts- und Vereinsmeister wurde Fabian Brugger. Bei den Damen führte Franka Flach als Orts- und Vereinsmeisterin das Feld an. Den Titel der Schülerortsmeisterin konnte sich Luisa Dolezal sichern; Schülerortsmeister wurde Vadym Brushkivsky und Schülervereinsmeister Lukas Strobel.

Die Zeiten des dritten Durchgangs wurden für den Pokallauf gewertet. Dieses Rennen wird jährlich in Erinnerung an die Kressbronner Skipioniere der Familien Schaugg und Marschall ausgetragen. Den beliebten Wanderpokal sicherte sich Ben Dolezal mit einer hervorragenden Zeit.

Bei der abendlichen Siegerehrung im TV-Heim überreichten die Skiclubvorstände Alexander Grassel und Christian Bulla den Siegern die Pokale und bedankten sich bei allen Teilnehmern und Helfern für den gelungenen Skitag. Ein herzlicher Dank gilt Anneliese Marschall für die Unterstützung bei der Ausführung des Rennens.

Die Rennergebnisse und Klassenwertungen können auf unserer Homepage https://skiclub-kressbronn.de eingesehen werden.