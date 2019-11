Ortsdurchfahrt ist fertig

In Kümmertsweiler hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: 2017 erfolgte im Zuge der Stromerdverkabelung der Breitbandausbau, zudem wurde die Gelegenheit genutzt, um die Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern, zu erweitern und die Straßenentwässerungsleitungen zu sanieren. Durch die Vielzahl an Leitungsgräben und Fahrbahnquerungen wurde beschlossen, die Asphalttragschicht bündig mit dem vorhandenen Belag einzubauen und die Fahrbahn endgültig wiederherzustellen.

Die neue Asphalttragschicht ist jetzt fertiggestellt. Es erfolgte der Einbau eines Asphaltfeinbelages auf 350 Metern, der Oberbau wurde um vier Zentimeter verstärkt, teilt die Gemeinde Kressbronn mit. Dadurch wurde das höhenmäßige Angleichen einiger Hofflächen an die neue Fahrbahnhöhe notwendig. Das Kressbronner Hinterland dürfe nicht vernachlässigt werden, weshalb die Gemeinde die Modernisierung der Teilorte Schritt für Schritt vorantreibe, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.