Open-Air-Konzert: Blues-Klassiker neu interpretiert

About Time spielt Blues Klassiker von Howlin Wolf und Muddy Waters neu durchdacht und in eigener Interpretation, sozusagen als Weiterentwicklung der Originale. Am Sonntag, 22. Juli, gibt die Band ein Open-Air-Konzert im Gasthaus Seerose im Kressbronner Ortsteil Nitzenweiler. Um 11 Uhr geht es los.

Das im Frühjahr 2017 gegründete „stripped down and dirty” Blues Jam Trio Konzept About Time besteht aus dem englischen Gitarristen und Sänger Steven Ellis, dem Bassisten Bernd Ummenhofer, dem Schlagzeuger Florian Falkert und als Gast an Orgel und Gesang, Natascha Ellis.

Viele Leute verstünden Blues in nur einer Richtung, tatsächlich sei Blues aber sowohl Party-, als auch Tanz- und Volksmusik, sagt die Band. Sie lässt sich von den Originalaufnahmen der 30er, 40er und 50er Jahre inspirieren, die bereits Elemente des Blues Rock, Funk und Psychodelischen Rocks beinhalteten.