Oldtimer gerät in Kressbronn in Brand

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Oldtimer-Brand in der Straße „Oberer Garten“ in Kressbronn entstanden. Wie die Polizei berichtet fuhr der 71 Jahre alte Besitzer seinen VW Käfer aus einer Tiefgarage in den Hof, öffnete das Verdeck des Wagens und ging ins Haus.

Nur wenige Minuten später wurde er von einem Nachbarn auf den Brand seines Autos aufmerksam gemacht. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, so der Polizeibericht weiter. Als Brandursache gehen die Ermittler aktuell von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 10 000 Euro.