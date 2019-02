Obstbauern vor schwierigen Marktverhältnissen

Für Hubert Bernhard aus Kressbronn und seine 1000 Berufskollegen am Bodenseeufer wirkt das Frostfrühjahr 2017 weiter nach. Der Grund: Viele Großabnehmer sind 2018 nicht zu ihnen zurückgekehrt, sondern bei unwesentlich billigeren Lieferanten aus Neuseeland, Chile und Südafrika geblieben, die 2017 die Chance nutzten, in die Bresche gesprungen waren – und bleiben wollen. Was dazu führt, dass aktuell von vier Regalplätzen in den Supermärkten nur noch zwei für deutsche Ware vorbehalten sind.

Durchschnittlich werden im Spätsommer und Herbst 250 000 Tonnen Äpfel am Bodenseeufer geerntet. Das war im Herbst 2017 wegen der Frostschäden anders. Die Ernte belief sich auf nur etwa 80 000 Tonnen, was zwangsläufig dazu führte, die Kunden nicht wie gewohnt bedienen zu können. Das taten stattdessen die Anbieter von der Südhalbkugel. Sie boten höhere Importmengen an. Und wollen nun bleiben. Und nicht nur sie: Auch andere europäische Lieferländer nutzten das fehlende Angebot nach dem Frostfrühjahr und sicherten sich Marktanteile, die bisher vom Bodensee befriedet wurden.

Deutsche essen ein Drittel weniger Äpfel

Der Konkurrenz zugute kommt, dass die jeweiligen Obst-Abnahmen auf Absprachen beruhen und nicht auf Lieferverträgen, auf die sich die Betriebe berufen könnten. Bis weit in den Herbst vergangenen Jahres hinein blockierten die Importäpfel die Regalplätze im Lebensmitteleinzelhandel und versperrten den Zugang für die heimische Ware. Selbst im November fand man noch neuseeländische und chilenische Ware in den Läden. „Die Ketten lassen uns hängen“, bedauert Hubert Bernhard.

Weil auch der inländische Apfelkonsum um ein Drittel zurückging und das Russland-Embargo nach wie vor die Exporte schmälert, sind die Lager der Bodensee-Obstbauern nach der guten Ernte 2018 noch gut gefüllt. Dazu trägt bei: Vom bevorzugten Biss in Äpfel aus der Region ist beim Kunden momentan wenig zu spüren. Trotz Werbung. Tendenziell ist der Apfelkonsum rückläufig. Im Oktober 2018 ging der inländische Verbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33 Prozent zurück. Dafür legte beispielsweise der Absatz von Melonen kräftig zu. Dabei könnten die Obstbaubetriebe vom See, die insgesamt auf gut 9000 Hektar Fläche wirtschaften, monatlich 15 000 bis 20 000 Tonnen Äpfel vermarkten, „wenn nur jeder in der Woche drei Äpfel mehr essen würde“, wie Hubert Bernhard bemerkt, der Vorsitzender des Obstbauringes und des Maschinenrings Tettnang ist, und sich immerhin über die funktionierende Schulobst-Versorgung freuen kann.

Hubert Bernhard wünscht sich innerhalb der EU faire, weil gleiche Standards für alle, nicht zuletzt hinsichtlich des Pflanzenschutzes. Der sei absolut nötig, doch müssen in Deutschland die strengsten Verordnungen innerhalb der Partnerländer umgesetzt werden, was das qualitativ hochwertige Produkt zwangsläufig teurer macht.

Optisch vergleichbare Importware bekomme den Vorzug

Von der schwierigen Absatzlage bei Obst insgesamt weiß auch Geschäftsführer Egon Treyer von der Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG (MaBo). Er sieht zusätzlich zu den Problemen nach dem Frostfrühjahr 2017 beim Konsumenten eine tendenzielle Abkehr vom Apfelkonsum, wie er bei der Kreisversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands in Kappelrodeck sagte. Er sprach von einer Krise und bedauert, dass die Treue der Konsumenten zu den Erzeugnissen aus der heimischen Region nicht stark ausgeprägt ist. Optisch vergleichbare Importware bekomme leicht den Vorzug, sobald sie zu einem günstigeren Preis angeboten werde. Treyer kritisiert auch, dass einzelne Lebensmittel-Einzelhandelsketten Importware bewerben, die heimischen Erzeugnisse aber nicht.

„Wir müssen uns absetzen von den Sorten in der EU“, zeigt sich Hubert Bernhard kampfeslustig und erinnert an die Neuseeländer, die mit speziellen Sorten auf den Markt drängen. Neue Ideen sind gefragt, auch was die Verpackungen betrifft, die sich derart ähneln, dass der Verbraucher auf den ersten Blick Importware nicht vom heimischen Anbau unterscheiden kann. Die Obstanbieter vom See fordern die Verbraucher auf, beim Einkauf konkret nach heimischen Äpfeln zu fragen. Weil: „Unsere Äpfel werden nicht auf Containerschiffen um die halbe Erdkugel transportiert, und um soziale Standards braucht man sich dann auch keine Gedanken machen.“