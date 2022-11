„Notenlos“ durch die Nacht beim Wunschkonzert in Kressbronn

Zwei Typen, zwei Keyboards, zwei Stimmen und ein Abend voller Überraschungen: Das verspricht das Wunschkonzert „Notenlos“ mit Bastian Pusch und Andreas Speckmann am Freitag, 21. April 2023, ab 19.30 Uhr in der Festhalle Kressbronn.

Laut Ankündigung verkörpern Pusch & Speckmann die „Living Jukebox“ – nach Lust, Laune und Kreativität der Gäste. Die sind nicht nur live mit dabei, sondern gestalten den Abend aktiv mit. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der musikalische Abend wird bewirtet. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

Im Duett und im Duell improvisieren sich die beiden Musiker kunterbunt durch Klassik, Jazz, Musical und Pop. Ohne Playback, ohne Hilfsmittel und ohne Noten führen sie sich und ihre Pianos an die Leistungsgrenze. Etwa bei dem Wunsch, ein bestimmtes Thema allen möglichen und unmöglichen Interpreten samt ihrer charakteristischen Ausdrucksweise in den Mund zu legen. So treffen Kinderlieder auf Filmmusik, Choral auf Rock'n Roll, Grönemeyer auf Pavarotti. Dabei kann schon auch mal ein „Medley des schlechten Geschmacks“ herauskommen. Getarnt in Anzug und Fliege, wird bei „Notenlos“ der Stilbruch zelebriert, Lieblingssongs und Interpreten veralbert.

Pusch und Speckmann wollen und haben eines: Spaß. Und den produzieren sie im Dauerfeuer, sind bald jeden Takt für eine neue Überraschung gut und wollen von Anfang für beste Stimmung im Publikum sorgen

Bastian Pusch ist seit über 20 Jahren freiberuflicher Pianist, Sänger, Komponist und Arrangeur. Als Pianist, Sänger und Bandleader ist Andreas Speckmann seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Partybands, Jazzcombos, Big Bands sowie Duos und Trios unterschiedlicher Genres zu hören.

Karten im Vorverkauf gibt es zu 18 Euro pro Person sowie zu 16 Euro für Mitglieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-Bodensee-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen „B“, Schüler und Studenten. An der Abendkasse sind 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, zu bezahlen.