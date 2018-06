Notariat in Kressbronn schließt 2018 seine Türen

Im Rahmen der laufenden Reform des baden-württembergischen Notariatswesens, die zum Stichtag 1. Januar 2018 abgeschlossen sein wird, ergeben sich beim Notariat Kressbronn ab der kommenden Woche Veränderungen: Notar Alfred Bohner wechselt zum 1. Mai an das Notariat Tettnang, da er nach Abschluss der Reform in Tettnang als Notar zur hauptberuflichen Amtsausübung bestellt wird.

Seit ziemlich genau fünf Jahren ist Alfred Bohner in Kressbronn tätig, nachdem der ehemalige Notar Josef Nold seinerzeit in den Ruhestand wechselte – heute ist Alfred Bohners letzter Tag in der Seegemeinde. „Natürlich würde ich gerne hier bleiben“, macht er aus seinem Wehmut keinen Hehl. Denn für den gebürtigen Kressbronner war schnell klar, dass das „seine Stelle“ ist: „Eriskirch, Langenargen und Kressbronn gehören schließlich zu dem schönsten Notariatsbezirk in Baden-Württemberg“, sagt Alfred Bohner, der zuvor in Pfullendorf das Amt ausgeübt hat.

Gefragt in entscheidenden Lebensstationen

Was ihn an seiner Arbeit begeistert? „Die Vertrauensstellung, die ich habe: Die Menschen kommen an den entscheidenden Lebensstationen zu mir – bei Eheschließung, Hauskauf, aber auch Todesfall oder Scheidung. Dabei geht es dann darum, Lösungen für alle Beteiligten zu finden“, so Alfred Bohner. Lösungen, die sowohl mit den Regelungen und Gesetzen kompatibel sein müssen als auch mit den Ideen der Betroffenen – gerade dieser Mix zwischen eher trockenem und spannenden Teil begeistert den Kressbronner Notar immer wieder: „Da gibt es dann sowohl spannend-traurige, aber auch spannend-fröhliche Situationen.“

Wie geht es in Kressbronn ab der kommenden Woche, wenn Alfred Bohner nach Tettnang wechselt, weiter? „Die Geschäfte beim Notariat Kressbronn werden bis 31. Dezember 2017 im gewohnten Umfang von Notar Sebastian Mai, seither Notar beim Notariat Ravensburg, weitergeführt. Anfang September wird das Grundbuchamt Kressbronn aufgehoben und zentral beim Amtsgericht Ravensburg geführt“, berichtet der scheidende Notar. Zum 1. Januar 2018 wird das Notariat Kressbronn dann endgültig aufgelöst. Die verbleibenden gerichtlichen Zuständigkeiten für die Gemeinden Eriskirch, Kressbronn und Langenargen (Nachlassgericht, Betreuungsgericht und Verwahrgericht) gehen dann auf das Amtsgericht Tettnang über.

Beurkundungen werden ab 1. Januar 2018 nur noch von den zur hauptberuflichen Amtsausübung bestellten Notaren vorgenommen, wobei die Beteiligten wie bereits bisher ihren Notar frei auswählen können. Die nächsten baden-württembergischen Notare befinden sich nach der Reform in Friedrichshafen und Tettnang – hier wird dann ab Anfang 2018 weiterhin Alfred Bohner zuständig sein. Den Grund für die Reform sieht der Kressbronner Notar darin, dass alle anderen Bundesländer bereits seit geraumer Zeit so verfahren – und Baden-Württemberg nun nachzieht.

Früher wurden Kressbronns Grundbücher und Urkunden im „Schlössle“ aufbewahrt. Nachdem die Gemeinden Langenargen und Eriskirch sich entschlossen hatten, ihre Grundbücher gemeinsam in Kressbronn zu verwalten, war schnell klar, dass dafür die Räumlichkeiten im Schlössle zu eng sein würden. Der Umzug des Notariats samt Gemeindearchiv in die neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 9 fand dann im Jahr 2003 statt. Bereits seit 1947 gibt es ein Notariat in Kressbronn. Für alle Fragen zu laufenden Geschäften und zum Amtswechsel stehen die Notare Sebastian Mai und Alfred Bohner ab kommender Woche bei den Notariaten Kressbronn und Tettnang zur Verfügung.