Nonnenbach-Schüler gehen mit Feuereifer auf Weltreise

Die mehr als 200 Schüler der Nonnenbach-Schule haben bei den diesjährigen Projekttagen eine Woche lang fast eine Weltreise unternommen. Los ging’s mit dem Anstellen und Abfertigen in der Abflughalle, dem Eingangsbereich der Schule.

Anschließend fanden sich alle Schüler in ihren Reisegruppen ein, mit denen sie vier Tage lang zusammen unterwegs waren. Es wurde Amerika, Asien, Europa und Afrika bereist. Jeder dieser Kontinente stand für die Kinder an einem Tag ganz intensiv auf dem Programm. Wie leben die Menschen in Afrika oder Asien? Wie sehen ihre Häuser aus? Welche Kleidung, welchen Schmuck tragen sie? Welche Besonderheiten haben die Kontinente? Was wird dort gegessen oder welche interessanten Bauwerke gibt es? So haben die Kinder im Laufe dieser Projektwoche gekocht, gegessen, Geschichten gehört, gebastelt, gemalt, gebaut, riesige Landkarten erstellt, getanzt oder eben die Freiheitsstatue von Amerika nachgebaut, schreibt die Schule.

Alle waren mit Feuereifer dabei. Das konnten die Eltern am abschließenden Schulfest sehen. Im ganzen Schulhaus konnten die Arbeiten der Kinder bewundert werden.

Außerdem führten einige Schülerinnen und Schüler griechische und amerikanische Tänze auf. Auch die Bläserklasse unter der Leitung von Karl-Heinz Vetter war zu hören.

Mit diesem Programm und der guten Bewirtung des Elternbeirats konnten alle Besucher das Schulfest trotz plötzlichem Wetterumschwung ausgiebig genießen.