Noch einmal ans Meer zum Campen

Einen ganz besonderen Ehrentag haben die Eheleute Evica und Egon Rank aus Kressbronn gefeiert. Vor 50 Jahren, also vor 18250 Tagen, fuhr das sympathische Paar in den Hafen der Ehe ein und hat bis heute mit viel Liebe, Verständnis sowie mit ihrem festen Glauben zu Gott einen festen und glücklichen Platz im Leben gefunden. Ihr Rezept für eine so lange Beziehung: „Gegenseitiges Vertrauen, Freiräume geben, vor allem aber in guten wie auch schlechten Zeiten zusammenhalten und das unbedingte Ja einander schenken.“

Als die damals 20-jährige Evica aus Bregenz 1965 im Urlaub auf der Insel Korsika ihren Egon am Strand sah, konnte sie noch nicht ahnen, dass dieser Mann ihr ganzes Leben lang begleiten sollte. Während der 28-jährige Egon von der wunderschönen Frau sofort fasziniert war und sie am selben Abend zum Ausgehen einlud, war für Evica zunächst die Art, wie er sich im Gespräch gab, entscheidend: „Er strahlte von Beginn an ein Gefühl des Vertrauens aus, eine Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dass konnte ich in seinen Augen sehen. Es war ein harmonischer und sehr lustiger Abend.“

Egon, der in Urach aufgewachsen ist und nach seiner Banklehre beruflich nach Frankfurt zog, schrieb nach dem Urlaub immer wieder Briefe an seine Angebetete, Briefe, die mit Gedichten geziert und voller Sehnsucht und Leidenschaft gefüllt waren. „Damit hat er mein Herz getroffen und mit gezeigt, wie wichtig ich ihm war“, versichert Evica, die heute als selbständige Gestaltungs- und Körperpsychotherapeutin arbeitet.

Wink des Schicksals

Nach einer einjährigen Beziehungspause kam doch noch der Tag, der alles verändern sollte: „Wir hatten uns zur selben Zeit gegenseitig einen Brief geschrieben. Es war wie der Wink des Schicksals, eine Fügung Gottes“, blickt Egon zurück. Am 25. Mai 1968 schließlich gab sich das Paar in Konstanz, wo der Bräutigam eine Anstellung bei einer Bank hatte, das Eheversprechen. Die Geburten der drei Kinder Gerhard, Ute und Karin machten das Glück perfekt, sieben Enkel sollten bis heute folgen.

1974 fanden Egon und Evica, die in der katholischen Kirchengemeinde engagiert sind, ihre Heimat in Kressbronn, wo sie bis heute in einem schmucken Einfamilienhaus ihr Glück leben. Was sie sich für die Zukunft wünschen? „Für unsere Familie da sein zu dürfen, gesund bleiben, stets Gutes weitergeben und noch einmal ans Meer fahren und mit einem kleinen Zelt zu campen.“ (ah)