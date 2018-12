Nikolaus ist zu Gast bei Jung und Alt

Eigentlich besucht der heilige Nikolaus in erster Linie Kinder. Am Nikolausabend besuchte der bekannte Heilige jedoch eine altersmäßig bunt gemischte Gemeinschaft: die Bewohnerinnen und Bewohner der Lebensräume für Jung und Alt in Kressbronn.

„Der heilige Bischof Nikolaus kümmerte sich um andere Menschen und tat viel Gutes. Auch hier – in den Lebensräumen für Jung und Alt – wird viel Gutes getan. Daran hätte der Heilige auch viel Freude gehabt und hätte heute mit ihnen und euch gefeiert “ – mit diesen Worten begründete der heilige Besucher sein Kommen. Er lobte das vielfältige Engagement der Bewohner für die Gemeinschaft: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man nach dem Nachbarn schaut, wenn sein Rollladen nicht hochgezogen wird“, meinte er und beschenkte zusammen mit Knecht Ruprecht alle Anwesenden.

Die Nikolausfeier in den Lebensräumen für Jung und Alt hat eine lange Tradition. Jedes Jahr wird gemeinsam gegessen und gesungen. Jedes Jahr gibt es eine lustige, aber tiefgründige Adventsgeschichte zum Lauschen und Nachdenken.

Außerdem beteiligt sich seit fünf Jahren die Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ vom Montfort-Gymnasium in Tettnang an der Feier. Das Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, dass Jugendliche mit älteren Menschen in Kontakt kommen, um mehr von ihrer Lebenswelt zu erfahren und sie an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Durch eine großzügige finanzielle Zuwendung des Lions-Clubs Tettnang war es den Schülerinnen möglich, den Nikolaus zu unterstützen und für die Bewohner kleine Nikolaussäckchen zu füllen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde von Lions-Club Tettnang vor fünf Jahren initiiert und wird seitdem jedes Jahr gesponsert.