Niklas Schuler, Franka Flach und Niklas Engelmann landen vorne

Lange mussten sie auf Schnee warten – nun hat es geklappt: Der Skiclub Kressbronn hat am Hochlitten in Riefensberg seine diesjährigen alpinen Orts-,Vereins- und Schülermeisterschaften ausgetragen. Trotz des Schneemangels fanden die 45 Teilnehmer eine gut präparierte Piste vor, auf der sie zwei Riesentorlaufdurchgänge in Angriff nahmen.

In dem von Gerold Wachter sehr flüssig gesteckten Kurs wurde ehrgeizig um den Sieg gekämpft. Die letztjährigen Gewinner waren wieder ganz heiß darauf, ihre Titel vor der schnellen Konkurrenz zu verteidigen. Tatsächlich konnte sich die junge Franka Flach als Orts- und Vereinsmeisterin durchsetzen. Gleichzeitig errang sie auch den Titel der Schülerortsmeisterin. Dasselbe Kunststück gelang dem Vorjahressieger Max Schaugg leider nicht, der sich gegen den Tagesschnellsten und somit neuen Orts- und Vereinsmeister Niklas Schuler geschlagen geben musste. Schülerortsmeister wurde Niklas Engelmann mit der zweitschnellsten Zeit.

Mit Spannung wurde bei der abendlichen Siegerehrung in der TV-Sportgaststätte in Kressbronn neben der Auswertung in den einzelnen Klassen auch das Ergebnis der Mannschaftswertung erwartet. In dieser Kategorie wird jeweils die Gesamtzeit von fünf Läufern, die in einem unbekannten Team starten, zusammen gewertet. Zu gewinnen gab es wieder die begehrten Verzehrgutscheine für die Kressbronner Hütte.

Die Ergebnisse im Einzelnen: U 6 männlich: 1. Matti Peschel. U 8 weiblich: 1. Julia Knecht, 2. Clara Höfele. U 10 männlich: 1. Lucas Weise, 2. Noah Domes, 3. Morten Peschel, 4. Paul Knecht. U 12 weiblich : 1. Theresa Fehringer, 2. Lea Weise, 3. Maren Müssig. U 12 männlich: 1. Nikolai Späth. U 14 weiblich: 1. Sarah Röhm. U 14 männlich: 1. Alexander Fiegle. U 16 weiblich: 1. Franka Flach, 2. Luzie Hornstein, 3. Pia Wachter. U 16 männlich: 1. Niklas Engelmann, 2. Robin Fiegle, 3. Nikolai Streicher, 4. Patrick Röhm, 5. Florian Pulter. U 18 weiblich: 1. Marika Flach, 2. Luisa Schaugg. U 18 männlich: 1. Niklas Schuler, 2. Johannes Wachter, 3. Moritz Pulter. U 21 männlich: 1. Max Schaugg. Damen 20: 1. Mona Hornstein; Damen 40: 1. Claudia Peschel, 2. Eva Fehringer, 3. Margit Flach, 4. Steffi Pulter, 5. Martina Wachter. Herren 40: 1. Müssig Wolfram, 2. Walter Schaugg, 3. Thomas Knecht, 4. Gerold Wachter. Herren 50: 1. Stefan Fehringer, 2. Karl Flach, 3. Karl Hornstein. Herren 60: 1. Günter Stöckl.

Die zehn Tagesschnellsten: 1. Niklas Schuler 50.84; 2. Niklas Engelmann 52.31; 3. Robin Fiegle 52.79; 4. Franka Flach 53.47; 5. Johannes Wachter 54.11; 6. Max Schaugg 55.19; 7. Stefan Fehringer 55.20; 8. Nikolai Streicher 55.95; 9. Alexander Fiegle 56.44; 10. Mona Hornstein 57.22.

