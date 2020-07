„Nichtsnutz“ im Schlösslepark: Theater für Groß und Klein

Ein Kindertheaterstück mit dem Titel „Der Nichtsnutz“ wird am Mittwoch, 8. Juli, um 17 Uhr im Schlösslepark zur Aufführung gebracht. Im Mittelpunkt des Stückes für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien stehen ein wehmütiger Kellner, ein träumender Schiffskoch und ein frecher, hungriger Strolch, die einander helfen, ihre Träume zu verwirklichen.

Wie das aussieht? Der „Nichtsnutz“ kann nicht bezahlen und wird vom wütenden Kellner in die Küche geworfen. Doch der Koch nimmt ihn mit Freude auf und gemeinsam geraten sie in den Bann eines großen Abenteuers. Ob sie dabei das Schiff des Kochs finden werden? Das Theater R.A.B., kurz für „Random Acts of Beauty“ erzählt Geschichten mit gekonnter Bewegung, eindrucksvollen Bilder, intensivem Schauspiel und besonderer Musik. Es wurde 1998 in Freiburg im Breisgau von Franziska Braegger und Len Shirts gegründet. Das Hauptmerkmal des Theaters ist das Schauspiel mit Masken, die von Len Shirts selbst entworfen werden.