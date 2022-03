Neuntklässler besuchen Kressbronner Rathaus

Es gibt Leute, die behaupten, dass sich Jugendliche zu wenig für Gemeindepolitik interessieren. Das konnte man an den vier Vormittagen, an denen die Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums Bürgermeister Daniel Enzensperger im Sitzungssaal des Kressbronner Rathauses Fragen stellten, nicht bestätigen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Nach einer kurzen Einführung in zentrale Themen der Gemeinde, wurde in darauffolgenden Diskussionen deutlich, was Jugendliche, die in der Gemeinde wohnen oder in die Schule gehen, bewegt. So wünschten sich die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen unter anderem mehr Beleuchtung auf dem Schulhof, eine Verkehrsberuhigung vor der Schule, mehr Möglichkeiten, sich zu treffen, und mehr Auswahl an vegetarischen oder auch veganem Essen in der Mensa. Es wurden konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Skater-Anlage gemacht, aber auch Sorgen über Klimaveränderungen und steigende Miet- und Energiekosten angesprochen. Was der Beruf des Bürgermeisters für Aufgaben mit sich bringt und wie sich das auf das Privatleben auswirkt, interessierte die Schüler ebenfalls. Am Ende wurden den Besuchern noch die vielfältigen Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten der Gemeinde vorgestellt. Bürgermeister Daniel Enzensperger und die Beauftragte für Bürgerbeteiligung, Karin Wiech, machten deutlich, wie wichtig der Gemeinde die Zusammenarbeit mit der Schule und den Jugendlichen ist. Über Instagram #jugendredetmit_kr, telefonisch unter 07543 / 96 62 29 oder auch per E-Mail an buergerbeteiligung@kressbronn.de können sich junge Menschen jederzeit mit Ideen und Fragen melden.