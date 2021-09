Neun junge Menschen beginnen ihre Ausbildung bei der Gemeinde Kressbronn

Ob im Rathaus, Bauhof, in den Schulen oder in den Kinderbetreuungseinrichtungen, überall starten die jungen Menschen in den Berufsalltag. Ausgebildet wird in diesem Jahr eine weitere Verwaltungsfachangestellte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In der Nonnenbachschule, im Bildungszentrum Parkschule sowie im Bauhof absolvieren vier Bufdis ihren Bundesfreiwilligendienst. Neben einer PIA Auszubildenden zur Erzieherin (Praxisintegrierte Ausbildung), einer OptiPrax Auszubildenden (Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen) belegen außerdem zwei der Neulinge ihr Anerkennungsjahr oder ihr Vorpraktikum zur Erzieherin in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Nachdem die ersten Tage, in denen sich die Azubis im ihrem Betrieb einfinden konnten, vergangen waren, hatten alle Montag die Chance sich gegenseitig kennenzulernen. Zuerst wurden alle von Bürgermeister Daniel Enzensperger begrüßt: „Ich heiße Sie alle herzlich willkommen und freue mich, dass die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder so viele Auszubildende einstellen konnte. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Berufsleben.“ Im Anschluss informierten Andreas Wagner, Hauptamtsleiter, und Manuela Lang als Ausbildungsbeauftragte über die Verwaltung und ihre Außenstellen. Nach der gemeinsamen Vorstellungsrunde und der Einführung über die Gemeinde erhielten alle neuen Auszubildenden ein Willkommensgeschenk, mit welchem sie dann wieder in ihre Einrichtungen aufbrechen konnten. Wer Interesse an einer Ausbildung hat, kann sich auf der Homepage der Gemeinde www.kressbronn.de informieren.