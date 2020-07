Neue Garage schützt Einsatzfahrzeuge vor Wind und Wetter

In Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Kressbronn und dem DRK Ortsverein Kressbronn ist in der Maîcher Straße neben dem bisherigen Vereinsheim des Deutschen Roten Kreuzes eine neue Garage für dessen Einsatzfahrzeuge und die Unterbringung von 20 Spinden zur Umkleide für alarmierte Einsatzkträfte entstanden.

Die Garage wurde erforderlich, um die Fahrzeuge des DRK nicht der Witterung auszusetzen und damit die Einsatzbereitschaft zu gefährden, schreibt die Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung. Insgesamt 23 ehrenamtliche Helfer waren demnach am Bau beteiligt, darunter waren sowohl Vereinsmitglieder und deren Angehörige mit rund 1200 Stunden Eigenleistung als auch örtliche Handwerker. Da der Kressbronner Ortsverein neben den überwiegend von der Gemeinde Kressbronn getragenen Kosten noch einen erheblichen Eigenanteil übernehmen musste, gewährte die Bürgerstiftung Kressbronn eine Spende in Höhe von insgesamt 2000 Euro, der eine zweckgebundene Einzelspende in Höhe von Euro 500 umfasste.

Anlässlich der Spendenübergabe vor der neu errichteten Garage in der Maicher Straße bedankten sich die beiden Vertreter der Bürgerstiftung Karl Hornstein und Regine Bitsch bei den Vereinsmitgliedern für deren vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde, die dem Gesundheitsschutz aller Kressbronnerinnen und Kressbronnern laufend zugute kommt. Deshalb sei es der Bürgerstiftung ein äußerst wichtiges Anliegen, diesen Verein bei Bedarf zu unterstützen.

Der Vereinsvorsitzende Jens Wartenberg bedankte sich für die Spende und war über hierdurch zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung des Kressbronner DRK Ortsvereins sehr erfreut.