Neue Buslinie – Der „Kressbronner Shuttle“ startet

Ein neues saisonales Busangebot gibt es laut einer Mitteilung ab Samstag, 4. Juni, in der Gemeinde Kressbronn am Bodensee: Stündlich pendelt der „Kressbronner Shuttle“ zwischen dem Campingplatz Gohren und dem Ortsteil Schleinsee. Zwischenstopps gibt es unter anderem am Strandbad, am Schiffsanleger und am Bahnhof.

Achtmal täglich – auch am Wochenende – fährt der Bus mit der Liniennummer 220 ab Samstag seine Runde vom Campingplatz Gohren über den Kressbronner Ortskern ins Hinterland und wieder zurück – und das bis einschließlich 11. September. Damit bietet die neue Linie vor allem den Gästen des Campingplatzes neue Möglichkeiten, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu attraktiven Zielen zu gelangen – beispielsweise ins Strandbad, zur Schiffsanlegestelle bei der Haltestelle Seegarten, zum Umstieg auf den Zug am Bahnhof oder zu einer Wanderung durch das schöne Kressbronner Hinterland. Auch für eine Rundfahrt bietet sich die Streckenführung an.

Der bisher notwendige Fußmarsch vom Campingplatz zur nächstgelegenen Haltestelle in Gohren ist dank der neuen Linie nun nicht mehr nötig. Ebenso schön für Urlauber: Mit der ECHT BODENSEE CARD, die alle Kressbronner Feriengäste erhalten, ist die Fahrt im gesamten bodo-Verbundgebiet – und somit auch im „Kressbronner Shuttle“ – kostenlos.

Das eingesetzte Fahrzeug ist ein so genannter Midibus, also eine etwas kleinere Variante der sonst üblichen Linienbusse. Er kann auch die schmaleren Straßen dieser Linie gut befahren und bietet trotzdem Platz für 15 sitzende und bis zu sechs stehende Fahrgäste. Dank des niederflurigen Ein- und Ausstiegs können auch mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bequem mitfahren.

Betrieben wird der „Kressbronner Shuttle“ von der Firma Strauss Reisen aus Tettnang mit Unterstützung des Bodenseekreises und der Gemeinde Kressbronn.