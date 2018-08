Neue Bücherei wird am 1. Oktober eröffnet

Mit großen Schritten nähert sich die Eröffnung der neuen Bücherei in der Kressbronner Hefigkofener Straße: Seit vergangenem Freitag ist die Einrichtung am bisherigen Standort geschlossen. Das neue Medienzentrum, das rund vier Millionen Euro kostet, soll am 1. Oktober um 18 Uhr feierlich eingeweiht werden. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun.

„Hier entsteht ein wahres Schmuckstück. Die Symbiose, der Einklang aus historischem Gebäude mit seinem mächtigen Satteldach, mit der zeitgemäßen Architektur aber auch mit seiner modernsten Technik samt variablem Nutzungskonzept, machen die neue Bücherei zu einem Vorzeigeprojekt mit einem außergewöhnlichen Flair“, sagt Karin Wiech vom Amt für Kommunikation und Bürgerbeteiligung im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Die Arbeiten in der neuen Bücherei in der Hemigkofener Straße laufen auf Hochtouren. Vor Kurzem konnten die finalen Bodenbeschichtungen aufgebracht werden, nachdem die Anbringung der Außenfassade mit der Lamellenverkleidung ihren Abschluss gefunden hat. Laut Verwaltung werde man in der kommenden Woche die letzten Innenausbaugewerke angehen. „Derzeit werden parallel zu den Innenarbeiten die große Hoffläche gepflastert sowie die Freianlagen zur Ausgestaltung vorbereitet. Wir bewegen uns, was die Kosten aber auch die Zeitachse betrifft, aktuell im Plan“, erklärt Karin Wiech.

Rund vier Millionen Euro fließen in das ehrgeizige, barrierefreie Projekt, 60 Prozent der Investitionssumme trägt übrigens das Land. Neben der klassischen Ausleihe von etwa 15 000 Medien besteht für die Kunden die Möglichkeit, über einen externen Zugang Medien rund um die Uhr abzuholen und abzugeben. Karin Wiech: „Hier entsteht sozusagen eine Bücherei für Schlaflose. Durch die Umstellung der Medien auf einen sogenannten RFID-Chip (Radio Frequency Identification), der unterschiedliche Informationen abspeichern kann, besteht die Möglichkeit, die Ausleihe jederzeit selbst zu verbuchen, was unnötige Wartezeiten erspart. Zudem sind die Besucher nicht mehr zwingend an die Öffnungszeiten gebunden.“ Ferner dürfen sich die Bürger auf zwei große Bildschirme freuen, die über aktuelle Bucherscheinungen, Veranstaltungen und weitere Termine informieren werden.

Kirschenwiese mit Identitätsstiftung

Wie Karin Wiech weiter erklärte, werde im Erdgeschoss ein 100 Quadratmeter großer und teilbarer Mehrzwecksaal integriert, der für Lesungen, Buchpräsentationen oder auch kulturelle Veranstaltungen wie auch für Schulklassen und private Feiern genutzt werden könne. Die eigentliche Bücherei, die von Sigrid Kögler geleitet und drei weiteren Mitarbeitern geführt wird, umfasst im Obergeschoss samt Galerie 370 Quadratmeter und ist komplett barrierefrei gestaltet. Die Außenbereiche werde man übrigens den Anforderungen der umliegenden und benachbarten Liegenschaft entsprechend anpassen. „Hier entsteht ein barrierefreier, gepflasterter und beleuchteter Platzbereich mit zwölf Stellplätzen sowie Abstellflächen für Fahrräder.“ Wichtig war den Entscheidungsträgern zudem, dass im westlichen Bereich eine naturnahe Kirschwiese mit essbaren „Griesen“ angelegt wird. Auch, so Andreas Wenzler, technischer Leiter vom Sachgebiet Hochbau, um die Identitätsstiftung der Gemeinde widerzuspiegeln.